インスタグラムを更新

競泳で東京五輪女子個人メドレー2冠を達成した大橋悠依さんが4日、自身のインスタグラムを更新。結婚を報告した。

大橋さんは「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました」とし、東京タワーが背後に見える屋内で大きな花束を持った写真を公開。さらに、お相手とともに薬指に指輪をはめ、手を合わせた1枚も添えた。

「目標に向かって真っ直ぐな彼を見習いながら、これまで通り一生懸命やるべきことに励みつつ、笑顔溢れる毎日を過ごしていきたいと思います」「今後ともよろしくお願いいたします」と記した大橋さん。「#お祝い待ってます」「#入籍日は今日ではないです」などとハッシュタグも添えていた。

30歳の大橋さんは東洋大時代の2017年に日本選手権で2冠を達成。同年の世界選手権でも200メートル個人メドレーで銀メダルを獲得した。卒業後は、21年の東京五輪で個人メドレーの400メートルと200メートルで2冠。24年パリ五輪では同200メートルで12位だった。同年に現役引退を発表した。



