(C)創通・サンライズ

「『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女×逆襲のシャア』同時上映～U.C.0093-0105～」の開催が決定。3月13日から15日の3日間限定で、全国10館で上映される。同時上映を記念して、CG ディレクター・増尾隆幸の描き下ろしメカアートビジュアルが公開された。

同時上映では、「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」の上映後に「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」が上映される。チケット料金は一律3,000円。

上映館は以下の通り。

新宿ピカデリー グランドシネマサンシャイン 池袋 ミッドランドスクエア シネマ 大阪ステーションシティシネマ なんばパークスシネマ MOVIX 京都 MOVIX 広島駅 TOHO シネマズ ららぽーと福岡 ユナイテッド・シネマ キャナルシティ 13 札幌シネマフロンティア

なお、2作品の上映の合間の休憩時間は各劇場によって異なる場合がある。

「閃光のハサウェイ」と深くつながる物語である「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」では、ハサウェイが影響を受けたアムロ・レイとシャア・アズナブルの最終対決やハサウェイの心に強く刻まれている初恋の少女、クェス・パラヤとの物語が描かれている。

「『閃光のハサウェイ』をより深くお楽しみいただける一作となっておりますので、この機会にぜひご鑑賞ください」としている。また、「【新版】機動戦士ガンダム 逆襲のシャア パンフレット」の予約販売も予定している。

【新版】機動戦士ガンダム 逆襲のシャア パンフレット イメージ

公開されたメカアートビジュアルは、「逆襲のシャア」のポスタービジュアルで描かれたアムロ・レイのνガンダムとシャア・アズナブルのサザビーの名対決を、「閃光のハサウェイ キルケーの魔女」に登場するΞガンダムと量産型νガンダムで表現したもの。モビルスーツ同士の迫力ある戦闘シーンを、増尾ならではのタッチで描き出している。

(C)創通・サンライズ

Dolby Cinema版公開記念舞台挨拶も

3月12日には、丸の内ピカデリーにて、音楽を担当した澤野弘之と挿入歌を担当したSennaRinの登壇による舞台挨拶の実施も決定。Dolby Cinema版の公開を記念したもので、18時30分の回の上映後に行なわれる。

チケットは丸の内ピカデリーのWeb販売が5日22時から販売開始。残席がある場合は窓口でも6日のオープンから販売される。料金は3,500円。