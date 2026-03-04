「ももいろクローバーＺ」の百田夏菜子が４日、東京・マクセル アクアパーク品川で「マクセル アクアパーク品川×ももいろクローバーＺ コラボレーションコンテンツ」（４月１９日まで）のプレスプレビューに出席した。

昨夏に横浜スタジアムで行われたライブ映像と融合したドルフィンパフォーマンスを実際に堪能した百田は「私たちの曲にイルカさんたちが加わってくれてすごくぜいたくだなと思いました」と笑顔。「『ココ☆ナツ』でイルカさんたちが声をあげて、一緒に歌ってくれた。新しい『ココ☆ナツ』ができたと思いました」と幸せそうに話した。

メンバーカラーをイメージした９つの水槽群など、展示でもコラボレーション。百田は「私の水槽はパロットファイヤーという赤いお魚がいる。正面から見ると笑顔に見えるお魚なんですが、私も日頃から笑顔でいられるように心がけているのでうれしかった」と共通点を明かした。

イベントの最後には百田の合図でイルカがジャンプ。「私のハンドサインでパフォーマンスしてくれたので気持ちがつながったような気がしました」と以心伝心した様子だった。