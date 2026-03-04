「もう……お分かりですよね？」

参考：『ばけばけ』第109話、ヘブン（トミー・バストウ）がフィリピンに旅立つことを決意する

温かい陽の光が降り注ぐ室内で、上等な身なりをした医師・黒田（安井順平）が優しい声で、そうトキ（髙石あかり）に告げたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』第108話。

黒田の言いたいことがわかっていたようなトキは居住まいを正して“告知”をちゃんと聞こうとする。でも、心が落ち着かなくて遮ってしまう……。そんなやりとりを何度か繰り返して黒田から言われた「おめでとうございます」の言葉に、はにかんだトキの嬉しそうで今にも泣き出しそうな顔。嬉しい出来事に、トキはもっと満面の笑みを浮かべるかと思ったのに、という思いも抱きつつ、温かいシーンに朝からほっこりした気持ちになった。

そして、妊娠に薄々気がついていたのは、トキ本人だけではなかった。家に帰ったトキの様子がいつもと違うことに気がついたフミ（池脇千鶴）は、トキにそっと声をかける。

「おトキ？ もしかしたらなんだけど、あげなんだない？ ……やっぱり、そげ？」「そげ」「ほんとに？」「そげ」

使っているのは、「あれ」とか「それ」という言葉だけ。だけど、女性同士だからなのか、もう十分に伝わるものがある。「よかった～！」となんだか戸惑っている様子のままのトキ以上にフミは喜びを爆発させた。後からやってきた司之介（岡部たかし）も「やった！ やった！」と目に涙を浮かべてトキの身体をゆするから、フミに「いたわってごしなさい！」と止められていた。やっぱりそう。素直な性格の松野家の人間なら、妊娠を知ったらこれくらいのリアクションは起こるはずだ。

トキの反応を見ていると、自分の妊娠を喜んでいないわけではないよう。フミが喜んでいるときは一緒に嬉しそうな顔をするし、黒田医師のところでももう何を言われるのかわかった時点で「ふふっ」と抑えきれない笑みをこぼしていた。

このトキの浮かない表情は、「フィリピン滞在記」を書くためにヘブンがフィリピンへ渡るという話が出ていることが原因のようだ。

子ができたことで、トキにはこの先出産という大きなライフイベントが待っているし、子が産まれたら母という役割が加わって本当に人生が一変する。そして今は「物書きになりたい」という夢を持ったヘブンの人生も変わってしまうだろう。

ただし、ヘブンに子ができたことを伝えれば、だ。

第107話でトキがラン（蓮佛美沙子）からヘブンにフィリピン行きの話が出ていると聞いたとき、明確な時期はわからなかった。でも、数カ月後にすぐ出発するのであれば、トキのお腹は目立たないし、言わない選択もできる。そうすればヘブンは何も知らないまま、自分の好きな人生を歩んでいける。妊娠を手放しで喜べなかったのは、そんなトキなりのヘブンのことを考えた優しさが頭の中にあったからのようだ。それを家族に話したトキは一旦、ヘブンには話さないという決断をする。

そうして迎えた、妊娠を隠しておきたい松野家の食卓はいつもより会話が少なく、ぎこちない。思い返すと、トキとヘブンは建前を大事にしたり、何か隠していることがあると途端にうまくいかなくなる。本音で向き合っているからこそ、言葉を超えて心が繋がり、分かり合えるものがある2人なのだ。

ヘブンはランを通じて、トキがフィリピンの話を全て知っていると聞かされる。2人が本音をぶつけ合う日も近いのかもしれない。（文＝久保田ひかる）