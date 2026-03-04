KDDIと沖縄セルラーは、auから発売する「iPad Air（M4）」の価格を発表した。11インチは14万9800円～、13インチは18万6800円～。3月4日23時15分にauのiPad取扱店、ホームページ、オンラインショップで予約受付を開始し、11日8時に発売する。

11インチiPad Air（M4）の価格は、128GBモデルが14万9800円、256GBモデルが16万8800円、512GBモデルが21万1800円、1TBモデルが25万3800円。13インチiPad Air（M4）は、128GBモデルが18万6800円、256GBモデルが20万4800円、512GBモデルが24万7800円、1TBモデルが28万9800円。

いずれも端末購入補助プログラム「スマホトクするプログラム＋」の対象。たとえば、11インチiPad Air（M4）の128GBモデルを25カ月目に返却した場合、実質負担額は7万8800円となる。特典利用料は0円。

11インチiPad Air（M4）の価格 容量 128GB 256GB 512GB 1TB 機種代金 14万9800円 16万8800円 21万1800円 25万3800円 24回払いの最終回 7万1000円 8万円 10万1000円 12万1000円 実質負担額 7万8800円（3428円＋3426円×22回） 8万8800円（3880円＋3860円×22回） 11万800円（4826円＋4817円×22回） 13万2800円（5794円＋5773円×22回） 13インチiPad Air（M4）の価格 容量 128GB 256GB 512GB 1TB 機種代金 18万6800円 20万4800円 24万7800円 28万9800円 24回払いの最終回 9万円 9万8000円 11万9000円 13万9000円 実質負担額 9万6800円（4224円＋4208円×22回） 10万6800円（4654円＋4643円×22回） 12万8800円（5600円＋5600円×22回） 15万800円（6568円＋6556円×22回）