KDDIと沖縄セルラーは、衛星通信サービス「au Starlink Direct」がアメリカでの海外ローミング接続に対応したと発表した。対象機種は、Google Pixelシリーズから順次拡大予定。

アメリカ滞在中、地上基地局の電波が届かない場合に、T-Mobileが提供するStarlink衛星に自動で接続される。これにより、圏外エリアであっても「WhatsApp」や「Messenger」などのチャット・ボイスアプリ、Google Mapなどの衛星対応アプリが利用できる。なお、利用できるアプリやサービスには制限がある。

対象機種は、開始時点で一部のGoogle Pixelシリーズのみだが、順次拡大される。

開始時期 対象機種 3月4日 Google Pixel 10／10 Pro／10 Pro XL／10 Pro FoldGoogle Pixel 9／9 Pro／9 Pro XL／9 Pro Fold 3月中 Motorola razr 60 ultra

すでに「au Starlink Direct」に契約してる場合は、当面の間は無料で利用でき、申し込みも不要。ソフトウェアのバージョンを最新にし、ローミング設定を有効にする必要がある。