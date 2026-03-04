　KDDIと沖縄セルラーは、衛星通信サービス「au Starlink Direct」がアメリカでの海外ローミング接続に対応したと発表した。対象機種は、Google Pixelシリーズから順次拡大予定。

　アメリカ滞在中、地上基地局の電波が届かない場合に、T-Mobileが提供するStarlink衛星に自動で接続される。これにより、圏外エリアであっても「WhatsApp」や「Messenger」などのチャット・ボイスアプリ、Google Mapなどの衛星対応アプリが利用できる。なお、利用できるアプリやサービスには制限がある。

　対象機種は、開始時点で一部のGoogle Pixelシリーズのみだが、順次拡大される。

開始時期 対象機種 3月4日 Google Pixel 10／10 Pro／10 Pro XL／10 Pro Fold
Google Pixel 9／9 Pro／9 Pro XL／9 Pro Fold 3月中 Motorola razr 60 ultra

　すでに「au Starlink Direct」に契約してる場合は、当面の間は無料で利用でき、申し込みも不要。ソフトウェアのバージョンを最新にし、ローミング設定を有効にする必要がある。