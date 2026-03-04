「笑ってしまうほど小さな役割」米国代表スクバルの1試合55球限定…英紙「カメオ出演のような登板」【WBC】
第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で米国代表に名を連ねているタリク・スクバル（タイガース）の起用法が、海外メディアの注目を集めている。英紙『Mirror』は、2年連続でア・リーグのサイ・ヤング賞に輝いた左腕が、1試合限定登板となる見通しについて「笑ってしまうほど小さな役割」と表現し、議論を呼んでいると報じた。
記事によれば、スクバルは1次ラウンド第2戦の英国戦（現地時間3月7日）で先発し、およそ55球を投げた後にチームを離れ、所属するタイガースのスプリングトレーニングに再合流する予定だという。米紙『USA Today』のボブ・ナイチンゲール記者の報道として、「2度のサイ・ヤング賞投手であるタリク・スクバルがWBC第2戦の英国戦で約55球を投げ、その後はレイクランドへ戻ってタイガースに再合流する計画だ」と紹介した。
MLB屈指の左腕だけに、SNS上では賛否の声も噴出。ファンの投稿として「英国相手に55球なら、俺でも投げられる。なんて無駄なんだ」「それなら参加する意味がない」「実質3イニングだけじゃないか」といった反応が相次いでいると伝えた。
一方で同紙は、この議論の背景として大会ルールにも言及。WBCでは1次ラウンドの投手球数制限が65球に設定されており、短い登板となるのは制度上も自然な面があると説明した。その上で、スクバルの登板について「球界最大級のスターによるカメオ出演のような登板が、大きな反発と混乱を招いている」と報じている。
スクバル本人は、参加を制限した理由について、日程上の事情を挙げている。米ポッドキャスト番組『Flippin’ Bats』に出演した際は、「契約面で言えば、シーズンの途中だったとしても問題はない。本当に関係ない。ユニフォームを着てプレーするだけだ」と語り、報酬が理由ではないと強調。長いメジャーリーグのシーズンを見据えた調整を優先したことを説明し、「タイミングが問題だ」と繰り返した。
スクバルは2025年シーズンに防御率2.21、241奪三振を記録するなど圧倒的な成績を残し、タイガースのエースとして君臨。近年はWHIPなど主要指標でもリーグトップクラスの数字を残してきた。今季終了後にはフリーエージェントを迎える見込みで、その去就にも大きな注目が集まっている。
同紙は、今回の起用について「米国代表は大会でスター投手を起用しつつ、メジャーリーグ開幕へ向けた調整を大きく乱すこともない」と指摘。限定的な登板ながらも、WBCが存在感を示す機会になる可能性があるとも伝えている。
