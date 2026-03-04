【初のカプセルトイ化】平成から帰ってきた「Moja! 」が“めじるしチャーム”になって登場
ピーナッツ・クラブは、「MOJA! ラバーめじるしチャーム」(1回300円)を、2026年2月下旬より順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売する。
「MOJA! ラバーめじるしチャーム」
「Moja! 」は、ふわふわモジャモジャのカラフルなボディに、ぱっちりした目がチャームポイントのモンスターキャラクター。平成時代、学生たちのスクールバッグに付ける“お揃いアイテム”として人気を集めたMoja! が、今回初のカプセルトイになって登場する。
アイテムは、ガチャ界隈で人気の “めじるしチャーム”で、最大の注目ポイントはふわふわ手触りのフロッキー加工。思わず触りたくなる、新感覚の素材感だ。
ラインナップは、「ピーチピンク」「ミントグリーン」「スカイブルー」「レモンイエロー」「ラベンダー」「チャコールグレー」の全6種。価格は1回300円。
「MOJA! ラバーめじるしチャーム」
「Moja! 」は、ふわふわモジャモジャのカラフルなボディに、ぱっちりした目がチャームポイントのモンスターキャラクター。平成時代、学生たちのスクールバッグに付ける“お揃いアイテム”として人気を集めたMoja! が、今回初のカプセルトイになって登場する。
アイテムは、ガチャ界隈で人気の “めじるしチャーム”で、最大の注目ポイントはふわふわ手触りのフロッキー加工。思わず触りたくなる、新感覚の素材感だ。
ラインナップは、「ピーチピンク」「ミントグリーン」「スカイブルー」「レモンイエロー」「ラベンダー」「チャコールグレー」の全6種。価格は1回300円。