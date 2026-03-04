“父娘コンビ”完熟フレッシュの池田57CRAZY、制服姿の池田レイラと親子ショット 3年前の“高校卒業式”写真を公開「パパノリノリやん」「仲いいですよねー！」
親子によるお笑いコンビ・完熟フレッシュの“父”池田57CRAZY（50）が3日、自身のSNSを更新。「さっきGoogleから届いたけど、レイラ高校卒業してもう3年経つんだって！ビックリだし早過ぎ」と驚きをつづり、娘で相方の池田レイラ（21）、同じ高校出身のタレント・夏芽すずと自身との卒業式当時の3ショットを披露した。
【写真】「パパノリノリやん」3年前の“高校卒業式”で笑顔の3ショット公開の池田57CRAZY＆池田レイラ＆夏芽すず
57CRAZYは続けて「とりあえず一緒に写ってる夏芽すずとレイラは相変わらず仲良いよ てか昨日も遊んでたみたいだよ」と今でもレイラと夏芽が“仲良し”であることを報告。投稿された写真には、制服姿で花束を手にしたレイラと夏芽、ピースサインをする自身が笑顔を見せる様子がとらえられている。
この投稿にファンからは「いいお父様」「2人は仲いいですよねー！」「パパノリノリやん」「月日が過ぎるのは、あっという間ですね。学生時代の親友は、続きますね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「パパノリノリやん」3年前の“高校卒業式”で笑顔の3ショット公開の池田57CRAZY＆池田レイラ＆夏芽すず
57CRAZYは続けて「とりあえず一緒に写ってる夏芽すずとレイラは相変わらず仲良いよ てか昨日も遊んでたみたいだよ」と今でもレイラと夏芽が“仲良し”であることを報告。投稿された写真には、制服姿で花束を手にしたレイラと夏芽、ピースサインをする自身が笑顔を見せる様子がとらえられている。
この投稿にファンからは「いいお父様」「2人は仲いいですよねー！」「パパノリノリやん」「月日が過ぎるのは、あっという間ですね。学生時代の親友は、続きますね」などのコメントが寄せられている。