ディズニー＆ピクサー『マイ・エレメント』TBSで地上波初放送決定 「ピクサーの世界展」10月12日まで延長決定
東京・豊洲で開催される体験型イベント「ピクサーの世界展」を記念して、ディズニー＆ピクサーのアニメーション映画『マイ・エレメント』（2023年）が、3月12日午後9時からTBS系で地上波初放送されることが決定した。
【動画】「ピクサーの世界展」予告映像
本作は、火・水・土・風という4つのエレメント（元素）たちが共に暮らす都市“エレメント・シティ”を舞台に、正反対の性質を持つ2人の出会いと成長を描く物語。2023年の日本公開時には観客動員200万人を突破し、公開後に興行収入が伸び続ける“逆転ヒット”現象でも注目を集めた。
日本版では、情熱的で家族思いの火の女の子・エンバー役を川口春奈、優しく涙もろい水の青年・ウェイド役を玉森裕太が担当。触れ合えば互いを消してしまうかもしれない“火と水”という関係の中で、ひかれ合っていく2人の姿が感動を呼んだ。
物語の舞台となるエレメント・シティは、ウォータースライダーが付いた建物や植物に覆われたビルなど、それぞれのエレメントの特性を生かしたユニークな街並みが広がる。しかし、この街には「違うエレメントとは関わらない」という暗黙のルールが存在していた。
火の街で父の店を継ぐ夢に向かって努力してきたエンバーは、ある日、水の青年ウェイドと出会う。正反対の性格の2人は次第に心を通わせていくが、「火」と「水」は触れれば互いを消してしまう危険な関係。それでもウェイドの優しさに触れるうち、エンバーは初めて外の世界の広さを知り、自分の本当にやりたいことを見つめ始める。ピクサー史上最もロマンティックとも称される、色鮮やかな愛と成長の物語だ。
なお、「ピクサーの世界展」は、3月20日から東京・豊洲の「CREVIA BASE Tokyo」で開催。ピクサー・アニメーション・スタジオの作品世界を再現した没入型展示で、スペイン・バルセロナやブラジル・リオデジャネイロ、韓国・ソウル、イギリス・ロンドンなど世界7ヶ国9都市を巡回し、累計350万人以上を動員してきた人気イベントだ。
日本開催では用意された約28万枚のチケットがわずか2日で完売。その反響を受け、開催期間は当初予定から延長され、10月12日まで開催されることが決定した。6月〜8月分のチケットは3月12日正午から、9月〜10月分は3月19日正午から販売される予定。また、3月開催分の公式リセールも3月6日午前10時から受付が開始される。
会場には『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『ファインディング・ニモ』などの名作から、『マイ・エレメント』『リメンバー・ミー』『インサイド・ヘッド』といった近年の人気作まで、24以上の等身大キャラクターや映画の世界を再現したリアルなセットが登場。来場者が物語の主人公になったかのような体験ができる展示となっている。
