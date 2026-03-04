かとうれいこ、親子共演を果たした長女との2ショットに「似ています！」「めちゃくちゃキレイ」
“伝説のグラビアクイーン”と称されるタレントのかとうれいこ（57）が4日、自身のインスタグラムを更新。長女でタレントの横尾紗千（22）との親子ショットを披露した。
【写真】2人ともスタイル抜群！親子共演を果たしたかとうれいこ＆横尾紗千
かとうはきのう3日に放送された日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』で横尾と親子共演。「娘を育てるママのお悩み相談会」とのテーマに沿って、親子ならではのトークを展開した。投稿では「紗千は、テレビ久しぶりだし、のんびりふわふわしてるのでちょっと心配でしたが、さんまさんがいっぱい話し聞いてくださって、もう本当に感謝です」とつづった。
この投稿には「似ています！」「めちゃくちゃキレイ」「親子美人」との反響が寄せられている。
かとうは1969年2月19日生まれ、埼玉県出身。1990年代前半を代表するグラビアアイドル。また女優、歌手としても活躍した。2001年にプロゴルファーの横尾要と結婚し、03年2月に長女を出産した。
【写真】2人ともスタイル抜群！親子共演を果たしたかとうれいこ＆横尾紗千
かとうはきのう3日に放送された日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』で横尾と親子共演。「娘を育てるママのお悩み相談会」とのテーマに沿って、親子ならではのトークを展開した。投稿では「紗千は、テレビ久しぶりだし、のんびりふわふわしてるのでちょっと心配でしたが、さんまさんがいっぱい話し聞いてくださって、もう本当に感謝です」とつづった。
この投稿には「似ています！」「めちゃくちゃキレイ」「親子美人」との反響が寄せられている。
かとうは1969年2月19日生まれ、埼玉県出身。1990年代前半を代表するグラビアアイドル。また女優、歌手としても活躍した。2001年にプロゴルファーの横尾要と結婚し、03年2月に長女を出産した。