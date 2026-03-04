見取り図盛山、鳥取アピールでモノマネ連発 石破茂元首相＆名探偵コナン真似るも伝わらず「汗ドバドバ出ました」
お笑いコンビ・見取り図（盛山晋太郎、リリー）が4日、都内で行われた「とっとり・おかやま新橋館」来館500万人達成記念イベントに登壇した。
【写真】カワイイ！小顔ポーズで笑顔をみせるリリー
見取り図のリリーが岡山県出身。このほか、ハロー植田（岡山県出身）、苺ちゃん（鳥取県出身）、キンボシ（有宗先生：岡山県出身）、そいそ〜す（カメオ：鳥取県出身）が集結。両県の方言を冠した「とっとり・おかやま新橋館 もんげーきなんせ隊」（もんげー＝岡山弁で「すごい」、きなんせ＝鳥取弁で「来てください」）を結成し、任命式が行われた。
盛山はこの日、鳥取にまつわるものまねをことあるごとに披露。任命式では、法被を贈られ感激の表情かと思いきや「なめられてたまるかぁ」と一言。「石破さん」と鳥取県出身の石破茂元首相のモノマネであるとニヤリ。
また、見取り図の2人が両県のプライドをかけた食レポで対決した際には、次々と鳥取の白とち餅を口にほおばったあと、時間切れにもかかわらず「あれれ〜？こんなにおいしい白とち餅なんでかなぁ〜？おいしかったでーす！」と自主的なロスタイムでアピールした。いまいち伝わらずざわついた会場に、盛山は「気付きました？鳥取県出身の石破元首相の食べ方、そして最後、コナンじゃないですか」と告白。鳥取県出身の漫画家・青山剛昌氏の大人気漫画『名探偵コナン』の江戸川コナンのモノマネをまじえていたことに「なるほど！」と感心の声があがったが、盛山は「だれかがそんなんしなくていいよ！って（ツッコミが）来るかと思ったらこないから、汗ドバドバでました」と苦笑いした。
ほかに、鳥取県東京本部長の矢吹隆氏、岡山県東京事務所長の浜原敬氏が登壇した。
