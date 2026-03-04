TBS NEWS DIG Powered by JNN

きょうは関東から九州は晴れて、気持ちの良い青空が広がるでしょう。雨上がりの翌日ということで、花粉が大量に飛散しそうです。花粉を部屋に持ち込まないことが大事なので、払ってから入るとよさそうです。

【画像で見る】花粉「極めて多い」地域は…

岩手・青森・北海道の太平洋側　あす朝にかけ大雪になるところも

雨や雪をもたらしている低気圧は、関東からは離れて北日本に接近する見込みです。このため、岩手県、青森県、北海道の太平洋側はあすの朝にかけて、湿った大雪になる所があるでしょう。

あす朝までの予想降雪量は多いところで、北海道太平洋側で60センチ、岩手県、青森県で40センチとなっています。北日本の太平洋側は風も強いでしょう。

東京は14℃　各地の予想最高気温

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　：3℃　 釧路：2℃
青森　：4℃　 盛岡：5℃
仙台　：9℃　 新潟：11℃
長野　：8℃　 金沢：9℃
名古屋：13℃　東京：14℃
大阪　：11℃　岡山：13℃
広島　：13℃　松江：10℃
高知　：16℃　福岡：13℃
鹿児島：21℃　那覇：23℃

5日 東北南部〜九州　春の力強い日差しに

あすは東北南部から九州にかけては、晴れて春の力強い日差しが降り注ぐでしょう。一方、北日本と北陸は朝まで雨や雪の降る所がありますが、日中は止みそうです。

この先も天気は短い周期で変わり、あさって金曜日は西日本で雨、土曜日は全国的に雨や雪が降りやすい見込みです。日曜日は北陸から北の日本海側で雪や雨ですが、太平洋側は晴れるでしょう。