きょうは関東から九州は晴れて、気持ちの良い青空が広がるでしょう。雨上がりの翌日ということで、花粉が大量に飛散しそうです。花粉を部屋に持ち込まないことが大事なので、払ってから入るとよさそうです。

岩手・青森・北海道の太平洋側 あす朝にかけ大雪になるところも

雨や雪をもたらしている低気圧は、関東からは離れて北日本に接近する見込みです。このため、岩手県、青森県、北海道の太平洋側はあすの朝にかけて、湿った大雪になる所があるでしょう。





東京は14℃ 各地の予想最高気温

あす朝までの予想降雪量は多いところで、北海道太平洋側で60センチ、岩手県、青森県で40センチとなっています。北日本の太平洋側は風も強いでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：3℃ 釧路：2℃

青森 ：4℃ 盛岡：5℃

仙台 ：9℃ 新潟：11℃

長野 ：8℃ 金沢：9℃

名古屋：13℃ 東京：14℃

大阪 ：11℃ 岡山：13℃

広島 ：13℃ 松江：10℃

高知 ：16℃ 福岡：13℃

鹿児島：21℃ 那覇：23℃

5日 東北南部〜九州 春の力強い日差しに

あすは東北南部から九州にかけては、晴れて春の力強い日差しが降り注ぐでしょう。一方、北日本と北陸は朝まで雨や雪の降る所がありますが、日中は止みそうです。



この先も天気は短い周期で変わり、あさって金曜日は西日本で雨、土曜日は全国的に雨や雪が降りやすい見込みです。日曜日は北陸から北の日本海側で雪や雨ですが、太平洋側は晴れるでしょう。