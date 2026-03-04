4日午前、三重県の伊勢市や志摩市など広範囲で大規模な停電が発生し、一時最大でおよそ14万戸に影響が出ています。鉄道にも運転の見合わせや遅れが出ています。

記者「JR松阪駅です。停電の影響で電車が止まったということで、窓口には乗客の長い列ができています」

JR東海によりますと、紀勢線の六軒駅〜松阪駅間で停電が発生したため、一部の列車に遅れが発生しているということです。

中部電力パワーグリッドによりますと、4日午前9時10分ごろから三重県伊勢市や志摩市を中心にあわせて9つの市町で大規模な停電が発生し、一時最大でおよそ14万戸に影響が出ています。

停電は午前11時現在で、6市町で約1万2200戸で、伊勢市でおよそ6千戸、鳥羽市でおよそ5千戸などとなっています。

現在、原因を調査しているということですが、停電の理由はわかっていません。

停電の影響で、近鉄の山田線・鳥羽線・志摩線で列車に遅れが出ているほか、名古屋線などの一部で運転の取りやめが発生しています。

三重県は災害対策本部を設置し、情報収集にあたっています。