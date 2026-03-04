「国民の皆さんに何を言われるか分からないと思いながら…」 中田翔、WBC2013台湾戦の決勝犠打を振り返る

「国民の皆さんに何を言われるか分からないと思いながら…」 中田翔、WBC2013台湾戦の決勝犠打を振り返る