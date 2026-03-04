Á°²ó½Ö¤¯´Ö¤Ë´°Çä¤·¤¿¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù18¶âÀ½¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ý¡¼¥º¤ÇÅÐ¾ì
¥æ¡¼¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢ÅìÊõ³ô¼°²ñ¼Ò¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥â¥Ç¥ë¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò3·î3Æü¤«¤é4·î6Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¹Ô¤¦¡£100ÂÎ¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¿·ºî¤Ï¡¢·àÃæ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿3D¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¡¢½ÏÎý¤·¤¿¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¿¦¿Í¤Ë¤è¤êÎ©ÂÎ²½¡£Ìó1Ñ¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡¢ÌöÆ°´¶¤È¶âÂ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¡¢¥´¥¸¥é¤ÎÌ¥ÎÏ¤òåÌÌ©¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï121,000±ß¡£ÀìÍÑ¤ÎÌÚÀ½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥±¡¼¥¹¤Ë¼ýÇ¼¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
Í½Ìó´ü´ÖÃæ¡¢¥æ¡¼¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥³¥ó¥»¥×¥È¥¹¥È¥¢ÃÓÂÞ¤Ë¤Æ¥µ¥ó¥×¥ë¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¦¡£
