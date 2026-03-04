再販決定! 「たまごっち カラフルマルチチャーム」いちごっちやケーたまも - シリコンバンドで便利に使える!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「たまごっち カラフルマルチチャーム」を2026年3月 第2週より発売する。全6種で価格は300円。
2026年3月 第2週発売「たまごっち カラフルマルチチャーム」(全6種・300円)
「たまごっち カラフルマルチチャーム」は、マスコット部分とシリコンバンドの色がリンクしていて可愛いカラフルなたまごっちのチャーム。シリコンバンドは長さ調節ができるため、バッグにつけたりコードまとめにつかったり、使い方いろいろ。さらにシリコンバンドをとりはずしてマスコット部分だけをチャームとしても使える。
今回、2025年8月上旬に発売された商品の再販売。SNSでは「再販嬉しい 欲しかったやつ」「まって再販激アツ!!!! これどっこも売り切れてて出来なかったから嬉しい」と再販に対する喜びの声が続々と寄せられている。
○ラインナップ
まめっち
くちぱっち
いちごっち
ふらわっち
めめっち
ケーたま（みずいろ）
まめっち
くちぱっち
いちごっち
ふらわっち
めめっち
ケーたま（みずいろ）
