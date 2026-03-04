「バニーガーデン」半額！ Switchタイトルが対象の「qureateスプリングセール」開催中
【qureateスプリングセール】 開催期間：3月4日～3月25日
qureateは、Nintendo Switchタイトルを対象とした「qureateスプリングセール」を3月4日から3月25日まで開催する。
期間中は、最新作「へべれけ ばにーがーでん」や、「まじかる☆クリっと依久乃ちゃん」などのタイトルが期間限定の特別価格で購入できる。
さらに、先日発表されたシリーズ最新作「バニーガーデン2」に先駆けて、前作「バニーガーデン」が50％OFFで登場する。
【「qureateスプリングセール」セール対象タイトル Nintendo Switch（セール期間：3月4日～3月25日）】タイトル 機種 通常価格 割引率 セール価格 NekoMiko Nintendo Switch 1,000円 60% 400円 NinNinDays Nintendo Switch 800円 60% 320円 NinNinDays2 Nintendo Switch 1,000円 50% 500円 プリズンプリンセス Nintendo Switch 1,980円 70% 594円 プリズンプリンセス ハメられし姫たち Nintendo Switch 2,780円 40% 1,668円 とらぶるでいず Nintendo Switch 800円 60% 320円 くっころでいず Nintendo Switch 800円 60% 320円 廃深 Nintendo Switch 2,280円 60% 912円 廃深2 Nintendo Switch 3,480円 50% 1,740円 異世界酒場のセクステット ～Vol.1 New World Days～ Nintendo Switch 800円 60% 320円 異世界酒場のセクステット ～Vol.2 Adventurer's Days～ Nintendo Switch 800円 60% 320円 異世界酒場のセクステット ～Vol.3 Postlude Days～ Nintendo Switch 800円 60% 320円 愛怒流でいず Nintendo Switch 800円 60% 320円 ノゾムキミノミライ Nintendo Switch 1,980円 60% 792円 俺の有休恋物語 Nintendo Switch 2,980円 60% 1,192円 センチメンタルデスループ Nintendo Switch 2,480円 60% 992円 メイド・オブ・ザ・デッド Nintendo Switch 2,780円 50% 1,390円 バニーガーデン Nintendo Switch 2,980円 50% 1,490円 へべれけ ばにーがーでん Nintendo Switch 2,480円 20% 1,984円 まじかる☆クリっと依久乃ちゃん Nintendo Switch 1,980円 30% 1,386円