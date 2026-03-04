樋口日奈「叔母記録」姪たちとのプラべショット公開「ゼロ距離で尊い」「癒された」の声
【モデルプレス＝2026/03/04】元乃木坂46の樋口日奈が3月3日、自身のInstagramを更新。姪たちとのプライベートショットを公開した。
【写真】28歳元乃木坂「ゼロ距離で尊い」姪っ子に密着する素の姿
樋口は「3月3日 叔母記録」と記し、姪たちとの写真を複数枚投稿。砂にアンパンマンを書いている樋口とそれを見ている姪や、一緒にぬいぐるみで遊んでいる様子や、おしるこの白玉を姪に「あーん」している姿など、姪と自身のひとコマを公開し、「3月3日はひな祭り。3姉妹の末っ子な私ですが、3人の姪っ子に癒される叔母な日々（3尽くし）」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「姪っ子ちゃんたちラブが伝わってくる」「メロメロですね」「ゼロ距離で尊い」「ほのぼので癒された」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳元乃木坂「ゼロ距離で尊い」姪っ子に密着する素の姿
◆樋口日奈、姪たちとのプラべショット公開
樋口は「3月3日 叔母記録」と記し、姪たちとの写真を複数枚投稿。砂にアンパンマンを書いている樋口とそれを見ている姪や、一緒にぬいぐるみで遊んでいる様子や、おしるこの白玉を姪に「あーん」している姿など、姪と自身のひとコマを公開し、「3月3日はひな祭り。3姉妹の末っ子な私ですが、3人の姪っ子に癒される叔母な日々（3尽くし）」とつづっている。
◆樋口日奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「姪っ子ちゃんたちラブが伝わってくる」「メロメロですね」「ゼロ距離で尊い」「ほのぼので癒された」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】