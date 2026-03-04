“韓国のイチロー”イ・ジョンフ、ヒット1本につき1万円寄付と発表！障害児支援に精力

“韓国のイチロー”ことイ・ジョンフ（サンフランシスコ・ジャイアンツ）が、2026年シーズン中、ヒット1本につき10万ウォン（約1万円）を障害児のリハビリ治療費として寄付することを決定した。

去る2月28日、障害者支援団体のプルメ財団はSNSを通じて、イ・ジョンフが財団を通じて寄付活動を行うと明かした。

【写真】父は元中日、名古屋生まれのイ・ジョンフとは？

動画のなかでイ・ジョンフは、「リハビリ治療は、マラソンに例えることができる」として、「暗くて終わりが見えないトンネルのようだが、諦めなければ光り輝く出口が現れると思う」と述べ、リハビリ治療に共感する姿を見せた。

（写真提供＝OSEN）イ・ジョンフ

また彼は、「時宜にかなったリハビリ治療は、子供たちが世界へと羽ばたく力を養う」として、「NAVERハッピービーン（公益活動サービス）の『私たちの貯金箱』を通じて、子供たちのリハビリ治療を一緒に応援してほしい」とプロジェクトへの参加を促した。

なお、高額寄付者の集い「ザ・ミラクルズ」の会員でもあるイ・ジョンフは、2019年から障害児のために総額1億2500万ウォン（約1400万円）を寄付したと判明した。

◇イ・ジョンフ プロフィール

1998年8月20日生まれ。日本・愛知県名古屋市出身。身長185cm。韓国のプロ野球選手。サンフランシスコ・ジャイアンツ所属。父親は1998〜2001年に中日ドラゴンズに在籍したイ・ジョンボム（李鍾範）。高校卒業後の2017年にネクセン・ヒーローズ（現キウム・ヒーローズ）でプロデビューし、同年の新人王を受賞。ゴールデングラブ賞（NPBのベストナインに相当）に2018〜2022年の5年連続で選ばれており、2022年はシーズンMVPと打撃5冠（首位打者、最多安打、最多打点、最高長打率、最高出塁率）に輝いた。2023年WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に出場した。2023年12月13日、米メジャーリーグのサンフランシスコ・ジャイアンツと6年総額1億1300万ドル（日本円＝約164億円）で契約した。愛称は「韓国のイチロー」。