【定食ライス増量無料】魁力屋がグランドメニューをリニューアル　新名物「ぶたから」や新作ラーメンも登場

「京都北白川 ラーメン魁力屋」（以下：魁力屋）は、2026年3月4日(水)から、グランドメニューのリニューアルを実施した。

【商品画像】新名物「ぶたから」や新作ラーメンはこちら

2005年6月に京都の北白川で誕生した「魁力屋」は、現在、全国に177店舗を展開しているラーメンチェーンだ。看板商品は、あっさりしている中にもコクがある「京都背脂醤油ラーメン」。サイドメニューも充実していて、人気No.1の「焼きめし」は魁力屋こだわりの醤油ダレで仕上げているため、ラーメンとの相性が良いという。郊外型の店舗では、駐車場・ボックス席も用意しているため、家族連れにも親しまれている。

そんな「魁力屋」が、グランドメニューのリニューアルを実施した。大きな変化の一つが、定食のライス増量の無料化。ライスの「小」を無料で「並」や「大」に変更できるという。

定食のライスが増量無料に

そのほか、魁力屋特製「ぶたから」が新登場する。カリっと揚がった豚肉のから揚げに、魁力屋の”かえし”を使った生姜酢醤油ダレをかけ、ライスの進む一皿に仕上げた。魁力屋の新名物の誕生だ。「ぶたから」の販売価格は、「(小) 税込319円」「(大) 税込517円」。路面店全店舗で販売する。

さらにラーメンメニューにも「京都背脂醤油”極み”全部のせラーメン」が新登場。人気の全部のせラーメンにシャキシャキの九条ねぎをたっぷり加えた一杯。販売価格は、「（並） 税込1,353円〜」「（大）税込1,507円)〜」。魁力屋全店舗で販売。店舗より、販売価格が異なる店舗があるという。

そのほかでは、「コク旨うまねぎラーメン」も新登場。ごまの風味を効かせたさっぱり塩だれをかけた白ネギが、スープの旨味を一層引き立てているという。販売価格は、「（並）税込1,111円〜」、「（大）税込1,265円〜」。販売店舗は路面店全店舗（北谷店除く）。こちらの商品も店舗より、販売価格が異なる店舗があるという。