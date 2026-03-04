日本国籍を放棄してイギリスを選択したタレント、ついに“韓国人”に　国籍証書授与式でにっこり

イギリスと日本の二重国籍だったが、日本国籍を放棄してイギリス国籍を選択したタレントのエバ・幸子・ポピエルが、“韓国人”となった。

エバ・幸子・ポピエルは3月3日、自身のインスタグラムに「ついに、ありがとうございます」という文章とともに、国籍証書授与式に出席した写真を投稿した。

【写真】国籍証書授与式で微笑むエバ・幸子・ポピエル

写真には、エバ・幸子・ポピエルが楊州（ヤンジュ）出入国事務所を訪れ、韓国国籍の授与式に臨む様子が収められている。韓国国旗の前で、国籍取得を記念するように微笑む姿が目を引く。

1981年生まれのエバ・幸子・ポピエルは、英国人の父と日本人の母のもとに生まれた。2005年に韓国へ留学したことをきっかけに韓国への関心が高まり、翌年KBSのバラエティ番組『美女たちのおしゃべり』に出演し、人気を得た。

その後、2010年に韓国人と結婚して韓国の永住権を取得。2013年と2016年に男児を出産した。昨年4月には、帰化面接審査に合格したことを伝えていた。

（写真＝エバ・幸子・ポピエルInstagram）

エバ・幸子・ポピエルは現在、SBSのバラエティ番組『ゴールを蹴る彼女たち』に出演している。