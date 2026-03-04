【Amazon 新生活セール】 先行セール：3月3日0時～ 開催 開催期間：3月6日0時～3月9日23時59分

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール」先行セールの対象商品に、「シルバニアファミリー」シリーズの「赤い屋根の大きなお家 -屋根裏はひみつのお部屋-」Amazon限定モデルが追加された。

「赤い屋根の大きなお家 デラックス家具セット」は、「赤い屋根の大きなお家」と、オリジナルカラーの家具、特別な洋服を着たハスキーの女の子、ハスキーの赤ちゃん（はいはい）、ショコラウサギの赤ちゃん（おすわり）のセット。開いて遊ぶことができ、あかりが灯るランプもついている。使用する際は別売りの単4型（LR03）電池2本が必要となる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

【セット内容】

本体A、本体B、軸パーツ、えんとつのお部屋、屋根ユニット、出窓の屋根、階段、玄関ポーチ、床パーツ×2、窓枠A×3、窓枠B×2、柵（A）×2、柵（B）、柵（C）×5、ランプシェードA×2、ランプシェードB、ポスト、手紙、玉そろばん、ベビーテーブル、ベッド、かけぶとん、シャワー、バスタブ、トイレ、せんたく機、掃除機、ミニクリーナー、ダストボックス、タオル、シングルソファ×2、テーブル、テレビ、スタンドライト、マガジンラック、ポット、ふた、カップ×2、ソーサー×2、皿、リーフパイ×3、画面シートA、画面シートB、雑誌A、雑誌B、手押しぐるま（くるま・イエロー）、ハスキーの女の子、ハスキーの赤ちゃん（はいはい）、ショコラウサギの赤ちゃん（おすわり）、森のおはなし

(C) EPOCH