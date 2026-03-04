水卜麻美アナ、生放送でフォロー 中継先で気象予報士が「動揺しちゃったんですけど…」
日本テレビの水卜麻美アナ（38）が、4日放送の同局系『ZIP！』（月〜金 前5：50）に生出演。中継先で動揺した気象予報士に、笑顔でフォローした。
【写真】2019年…中村倫也と水卜麻美アナ“笑顔”の2ショット
「ZIP！そら予報」のコーナーで、気象予報士の小林正寿が雨が降る中でリポート。関東の天気を伝える際、東京・汐留からの中継で「きのうから降っている雨がこの時間も降っています（5時56分時点）」「そして風がけっこう強いんですよね。両手で傘を持っていないと飛ばされてしまうような」などと伝えた。
また、フリップとともに「きょうはとにかく雨上がって強風 花粉大量飛散です」と紹介。「今日、日中は雨が上がってくるんですが、陣内さん…いや、水卜さん！ちょっと花粉がというところで動揺しちゃったんですけど…」と話し、水曜パーソナリティーでバドミントン元日本代表の陣内貴美子（61）と水卜の名前を間違えてしまったことを話した。
これを受けた水卜アナは「どっちでもいいですよ」と笑顔。「雨上がりで風が強いって、陣内さんと顔を見合わせちゃいました」とフォローした。
