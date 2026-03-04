“かわいすぎ！”町田啓太、新ドラマ“激甘”ビジュアルに反響「髪明るいまっちー おかえり」「全部かわいい」
俳優・町田啓太が、日本テレビ系4月期土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（4月11日スタート、毎週土曜 後9：00）の主演を務めることが4日、発表された。町田が演じる“激甘”なフリースクールスタッフ・浮田タツキのビジュアルに反響が寄せられている。
【写真】子どもたちも同時解禁！生徒に囲まれる町田啓太
本作は、不登校の小中学生が過去最多の35万人を超え、12年連続で増加している現代（2025年10月発表の文部科学省調査より）において、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマとなる。町田は“激甘”なフリースクールスタッフ・浮田タツキを熱演。松本穂香がまじめすぎる元中学校教師のスタッフ・青峰しずく役として共演する。
タツキのモットーは「楽しいことだけ、やろう！」。アートを取り入れ絵を描いたり、子どもたちとゲームをしたり、遊んでばかりの姿に、真面目なしずくは「なぜこんなに甘すぎるのか」と疑問に思うことも。子どもの教育に正反対の価値観を持つ2人だが、子どもたちと向き合う中で、タツキが抱える葛藤と、徹底して寄り添おうとする真意が明らかになっていく。一方、不登校経験もあるしずくは、やがて自分なりの寄り添い方を見出していく。
発表にあたって、町田は自身のインスタグラムを更新。「日本テレビ系 4月期 新土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』楽しみにしていてくださいね あ、髪明るくなりました笑」と報告し、ミルクティーベージュに染まったヘアスタイルでのオフショットを公開した。
この投稿には「髪色も髪型もピンクのパーカーも笑顔も全部可愛い」「髪色も最高に似合ってます」「とっても楽しみ」「髪明るいまっちー おかえり」「金髪フワフワのビジュが可愛すぎ」といった声が寄せられている。
