『まんが日本昔ばなし』公式サイト、“天才的すぎる”検索機能に反響「閲覧注意て何…」「絞り込みワード神すぎ！」
1975年から94年までTBS系で放送され、国民的に親しまれたアニメ『まんが日本昔ばなし』の公式サイトがこのほど開設されたことを受け、ネットでは反響が寄せられている。
【Xより】『まんが日本昔ばなし』公式アカウントから【ご報告】
公式サイトでは、作品に関する最新情報や、公式チャンネルへのリンクを設けるとともに、登場人物やジャンルごとの味わい方も紹介。好きなジャンルに没頭する際のガイドにも使える。
また、これまでの膨大な作品から登場人物やジャンルなどの項目別に検索できるようにもなっており、検索の絞り込み機能も充実。いぬ、うさぎ、うわばみ（大蛇）、おじいさん、おばあさん、よくばりな人など、同シリーズならではの項目から作品を検索できる。ジャンルにおいても、とんち、ユーモアのある話だけでなく、不完全燃焼、閲覧注意といった項目まで用意されている。
ネットでは「閲覧注意て何…」「絞込みワードの羅列見るだけで、もう眼福ですね」「深掘りしたい人にはまさに天国」「わー、公式サイトの絞り込みワード神すぎ！」「マジでこれ天才的すぎるwww」といったコメントが寄せられた。
