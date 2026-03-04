ナイツ塙が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ナイツ塙会長の自由時間」に出演し、ＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」のすごさを語った。

同チャンネルは１日に配信。スタッフが塙に「今は１月２９日なんですけど『水曜日のダウンタウン』見ましたか？」と尋ねた。塙は「見たよ。高野でしょ」と、きしたかの・高野正成が１０メートル飛び込み台から飛び降りるチャレンジの回を見ていたことを話した。

ネットで賛否があることを問われた塙は「単純に『水曜日ダウンタウン』のすごさっていうか、せっかくいい感じできたり。例えば『名探偵津田』がきたり」と例を挙げ、盛り上がったときにわざとさげることをしていると手のしぐさで表現した。「そこが長続きするというか。飽きない要因なのかなって思ったし。王者の風格というか、１週１週視聴率を気にして迎合するとそれこそつまんいけど。本当にやりたいことをやられている。おれはもちろん面白かったし、世界観だと思う。ほかのバラエティにないじゃない。単純にまたこれやるんだって思って」と絶賛。

塙は、ＹｏｕＴｕｂｅの番組収録４日前に高野に会ったそうで、「なんなのお前、飛べよ」と言った。すると高野は「いや、本当に怖いんです」と話したという。塙は「本当に怖いんだって。人が飛ぶか飛ばないかだけを生放送で１時間やったりさ、実験するじゃん、あの番組って。面白いのにさらに攻めて実験するという」と番組作りの姿勢を高く評価。自身も「おぼん・こぼん師匠のことでもだいぶ助かったし」とし、「Ｍ-１でネタで評価されて売れる人と、水ダウのああいうのに出て知名度が上がって売れていく。この二つになってきたような気がする」と分析した。