俳優の杉浦太陽が４日、ＴＢＳ「ひるおび」に出演し、第５子が誕生したことを機にプレジャーボートを売却したことを明かした。

番組では、リユースについて特集。杉浦は「突然不要になってしまい、処分にめちゃくちゃ困っているものがありまして」と大きなバケツに入った釣り道具一式を取り出した。「以前、『ひるおび』で僕のマイボートで釣りにいったロケがあって」と釣りが大切な趣味だったことを話した。２年前、杉浦が所有するプレジャーボート「太陽号」で釣りのロケをした映像も流れた。

杉浦は「第５子を授かってから、釣りに行く時間がなくなるなって思って売却しました」と辻希美との間に５人目の子供を授かったことから、子育てのためにボートを売ったことを明かした。そのため、今は使わなくなった釣りの装備品をリユースすることにした。リールやロッドホルダーなど１１点。ほとんどが未使用品という。杉浦の希望額は３万３０００円。自身の名前「太陽」から英語の「サン」にかけた。結果は６万２１５０円となり、杉浦は「めちゃくちゃうれしい。こんなにいきます？」と喜んだ。