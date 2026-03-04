「これ、世に出していいの？」佐久間大介の美し過ぎる腹筋に大反響「ド性癖にぶっ刺さり」「衝撃強い」
雑誌『anan』（マガジンハウス）の公式Instagramは3月4日に投稿を更新。Snow Man・佐久間大介さんが表紙を飾った最新号を公開しました。
【写真】佐久間大介の美しい腹筋
コメントでは、「この服は着こなすのが難しいですね！ さすが、さっくん」「予約済み」「買わねば」などの声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「この服は着こなすのが難しいですね！」「本日発売のanan 2486号の表紙は、Snow Manの佐久間大介さん！ 」と書き出し、最新号の表紙ショットを1枚載せている同アカウント。佐久間さんが素肌にジャケットを着用した姿で、バキバキに割れた腹筋があらわになっています。妖艶な表情と相まって、すてきな魅力を醸し出しています。
「先に電子で見たけど今回も大天才だった」同日、同誌の公式Xでも表紙ショットを公開。ファンからは「これ、世に出していいの？？？」「読む前に衝撃に備えなきゃ！」との声のほか、「さっき届いて見てみました 表紙でびっくりしてる場合じゃなかったです」「先に電子で見たけど今回も大天才だった」「ド性癖にぶっ刺さりまして」「中見た？衝撃強いわ」とすでに雑誌を見て感想を寄せる声も多く上がりました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
