反町隆史、大森南朋、津田健次郎のトリプル主演による＜青春回収ヒューマンコメディ『ラムネモンキー』（フジテレビ系、水曜午後10時〜）の第8話が3月4日に放送される。

【写真】映研の４人目の部員、恵子は…

脚本を手掛ける古沢良太さんは『コンフィデンスマンJP』や『リーガルハイ』などのヒット作で知られる。

吉井雄太、藤巻肇、菊原紀介は、見た目も性格もバラバラな凸凹３人組。中学時代は映画研究部でカンフー映画制作に夢中だった彼らも、今や51歳。三者三様に人生に行き詰まりを感じていた…。

そんなある日、「丹辺市の建設現場から人骨発見」のニュースが。少年時代を過ごした町の名前に心がザワついた紀介。２人に連絡し、37年ぶりに３人が再会して――。人生の迷子たちが、もう一度“青春の輝き”を取り戻す、笑って泣けるヒューマンコメディ。

主題歌はBialystocks『Everyday』。

＊以下、3月4日放送回のネタバレを含みます。

第8話あらすじ

マチルダこと宮下未散（木竜麻生）の殺害を依頼した「トレンディさん」こと望月は、映画研究部のNo.12のビデオテープを探していたようだ。そのテープには「黒江の婆さん」の家で撮った決闘シーンが映っているという。

吉井雄太（反町隆史）たちは、黒江の婆さんの孫であり映研の四人目の部員である黒江恵子の記憶を辿る…。

決闘シーンの撮影場所を探していた三人に、マチルダは黒江の家を提案する。気が進まない三人だが、婆さんは一同を家に招き入れる。ピアノが弾ける恵子は映画の音楽を担当することになった上、出演もすることに。

しかし数日後、黒江の家は全焼し、婆さんは亡くなった。その後、恵子は親戚に引き取られて転校していったのだった。

「上を向いてガンバレ！」

手分けして恵子を探そうと話す雄太に、藤巻肇（大森南朋）と菊原紀介（津田健次郎）は家に帰って家族と向き合うよう諭す。久々に帰宅した雄太は、妻の絵美（野波麻帆）や娘の綾（三浦舞華）のために懸命に家事をする。

大晦日に西野白馬（福本莉子）が働くカフェに集まった三人は、マチルダが消えた37年前の大晦日に思いを馳せる…。最後にマチルダと高台で会った後、夜に部室に行った三人は、映研のプレートの裏にマチルダが描いたイラストと『上を向いてガンバレ！』というメッセージを見つけたのだった。



（『ラムネモンキー』／(c)フジテレビ）

年が明けたある日、白馬は恵子の情報を調べ上げていた。それを聞いた雄太たちはついに彼女に会いに行くことに…。