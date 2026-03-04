貯金200万円「孫にいろいろしてやりたいが、生活は厳しい」67歳男性の嘆き
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、2026年1月11日に回答があった愛知県在住67歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（65歳）
住居形態：賃貸
居住地：愛知県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：550万円
現在の預貯金：200万円、リスク資産：0円
これまでの年金加入期間：不明
老齢厚生年金（厚生年金）：7万5000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：不明
その理由として「生活はどんどん厳しくなっている」と語っています。
ひと月の支出は約「10万円」。年金だけでは「年に1〜2回足りない月がある」と回答されています。
今はなんとか持ちこたえているものの、最近の物価上昇の状況下で「物価がどうなっていくかが不安でなりません」と話します。
そのため年金生活においては「電気をこまめに消す」など光熱費の節約をしているとのこと。
今後の生活の不安については「とにもかくにも、この先の家庭の経済状況が心配」とコメント。
一方で「孫に会うときが、やはり幸せです。もう少しその子にいろいろしてやりたいと思うことも多い。やはり過去に頑張って貯金していればと悔やまれます」と苦しい胸の内を明かされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
