「涙が止まらない」嵐、5人で話す姿に「この空気感が大好き」「懐かしくて嬉しくて感動」の声！
嵐の公式Instagramアカウントは3月4日、投稿を更新。同日に配信が開始した新曲『Five』の告知動画を公開し、反響を呼んでいます。
【動画】5人で話す嵐に「この空気感が大好き」の声
ファンからは「こーいうのを待ってました」「懐かしくて嬉しくて感動」「この空気感が大好き」「涙が止まらない」「嵐は永遠」といった声が。また「嵐らしさ満開な曲」「5人の歌声がやっぱり最高すぎる！」「歌詞が泣けます」など、楽曲への感想も寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【動画】5人で話す嵐に「この空気感が大好き」の声
「本当にね嵐…っぽいのよ」同アカウントは『Five』の配信スタートを記念し、メンバー5人が楽曲の魅力を語る動画を投稿。大野智さんは「本当にね嵐…っぽいのよ」、二宮和也さんは「懐かしいです！ やっぱりこの5人で歌ってる感じというのが」、相葉雅紀さんは「細胞レベルで喜んでます！」、松本潤さんは「早く聴いて欲しい！」、そして櫻井翔さんは「ソロの歌い繋ぐところと5人のユニゾン感みたいなところを楽しんでもらえたらなと」と、それぞれコメントしました。活動休止期間があったことを感じさせない、息の合った掛け合いを見せています。また、13日より始まるライブツアー「We are ARASHI」についても告知しました。
REC Teaser映像も公開2日の投稿では、同曲のREC Teaser映像も公開。楽曲収録中の5人の姿を収めた貴重な映像です。メンバーの真剣な表情から思いの強さを感じます。配信がスタートした『Five』と共に、ぜひ楽しんでみてください。
(文:堀井 ユウ)