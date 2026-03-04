【ひらがなクイズ】1分で脳トレ！ 空欄に共通する2文字は？ 夕方の空を何と呼ぶ？
断片的なひらがなを組み直して、ただ1つの共通点にたどり着く「ひらがなパズル」です。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させましょう。
□□むや
ゆ□□け
つ□□く
ちゅ□□
ヒント：日が沈む頃、西の空が赤く染まる現象を何という？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「うや」を入れると、次のようになります。
うやむや（有耶無耶）
ゆうやけ（夕焼け）
つうやく（通訳）
ちゅうや（中夜／昼夜）
漢字で見ると「耶」や「焼」など、共通点は全く見当たりませんが、ひらがな2文字の「うや」がこれら多様なジャンルを繋いでいるのは不思議な感覚ですね。パッと答えがひらめいたときの「あ、これだ！」という爽快感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□むや
ゆ□□け
つ□□く
ちゅ□□
ヒント：日が沈む頃、西の空が赤く染まる現象を何という？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：うや正解は「うや」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「うや」を入れると、次のようになります。
ゆうやけ（夕焼け）
つうやく（通訳）
ちゅうや（中夜／昼夜）
漢字で見ると「耶」や「焼」など、共通点は全く見当たりませんが、ひらがな2文字の「うや」がこれら多様なジャンルを繋いでいるのは不思議な感覚ですね。パッと答えがひらめいたときの「あ、これだ！」という爽快感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)