100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第119回は「マックスパパの特等席 『エリザベート』最強のラスボス」です。

【写真】2月16日、雪組モニュメントバージョン。客席には、『エリザベート』の音楽の生みの親、シルヴェスター・リーヴァイさんもいらっしゃいました

小さな奇跡のような大事件

『エリザベート TAKARAZUKA30周年 スペシャル・ガラ・コンサート』の東京公演が、無事に終わりました。

東京での私の最後の出演は、2月16日、雪組モニュメントバージョンでした。

1996年雪組による初演から、数えきれないほど再演をされてきた『エリザベート』。

30年前の2月16日は『エリザベート』日本初演の初日だったそうです。

30年前、客席で鳥肌が立つほど感動したあの舞台。

そのとき出演されていた皆様と、同じ板の上に立つ日が来るなんて。

私にとって、それは小さな奇跡のような大事件でした。



「一路さんって、本当にいるんだ…」

まずは稽古場。

一路真輝さんがいらっしゃいました。

…いる。

本当に、いる。

舞台の上でしか存在しなかった人が、普通にお茶を飲み、普通に笑っている。

「一路さんって、本当にいるんだ…」

そんなことを本気で思ってしまうほど、私には遠い存在でした。

けれど、そんな遠い存在の一路さんは、驚くほど気さくで、よく笑う、穏やかな方でした。

どうしてあんなにも謙虚でいられるのだろう、と不思議になるほどに、やわらかい空気をまとっていました。

しかし。

舞台に立った途端、空気が変わりました。

歌い出しの第一声。

「♪エ〜リザベート」

低音から放たれたその「♪エ〜」が響いた瞬間。

はい、完成。

私の中で、何かが即座に決まりました。

はい、正解。

はい、納得。

私、チケット代払います。

たった一音で場を制圧。

これが初演の人の凄みなのか。

それとも一路真輝さんという表現者の実力なのか。

きっと両方なのでしょう。

私はあの出だしの「♪エ〜」の衝撃を、一生忘れないと思います。



胸を打たれた一路さんの振る舞い

さらに胸を打たれたのは、一路さんの振る舞いでした。

この公演は、トップスターだらけです。

そんな中で、一路さんは決して”自分だけ”を見ていませんでした。

カーテンコールでの立ち位置や並び順など、「それは演出側のお仕事では…？」と思うようなところまで、自然と目を配っていらしたのです。

しかも、指示でも主張でもなく、「ここはこうしてください」と押し付けることもしない。

ただ自然に、全体が心地よくなる形へと整えていく。

強い人は、過去を振りかざさない。

なぜなら、今ここで証明できるから。

どんな状況でも自分の足で立てる人。

与えられた状況の中で、揺らがず自分を最大限に出せる人。

あぁ、こういう人になりたい。

いくつになっても、「こうなりたい」と思える背中に出会えることは、とても幸せなことなのかもしれません。

30年経っても色褪せない初演の感動

雪組モニュメントバージョンは、初演映像から始まりました。

高嶺ふぶきさんのフランツ。

轟悠さんのルキーニ。

香寿たつきさんのルドルフ。

朱未知留さんのゾフィー。

美穂圭子さんのマダム・ヴォルフ。

そして最後の場面では、花總まりさんのエリザベートと一路真輝さんのトートの映像が流れました。

日本初演から30年。

30年経っても、初演の感動は少しも色褪せません。

同じ舞台に立たせていただいたことに、心から感謝しました。

そして、『エリザベート』最強のラスボスに、私はまたしても、低音一撃で見事にやられました。

本望です。

そんな余韻を胸に抱えながら『エリザベート TAKARAZUKA30周年 スペシャル・ガラ・コンサート』大阪公演が始まります。

次はどんな景色に出会えるのか。

30年経っても色褪せないあの物語の中で、もう一度、しっかりと立ってきます。

いざ大阪へ。



大阪公演は梅田芸術劇場メインホールで、3月15日まで