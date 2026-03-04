越乃リュウ「『エリザベート』宝塚初演から30年。遠い存在だった一路真輝さんは驚くほど気さくで穏やか。でも舞台に立った途端…」ガラ・コンサート東京公演を終えて
100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第119回は「マックスパパの特等席 『エリザベート』最強のラスボス」です。
【写真】2月16日、雪組モニュメントバージョン。客席には、『エリザベート』の音楽の生みの親、シルヴェスター・リーヴァイさんもいらっしゃいました
小さな奇跡のような大事件
『エリザベート TAKARAZUKA30周年 スペシャル・ガラ・コンサート』の東京公演が、無事に終わりました。
東京での私の最後の出演は、2月16日、雪組モニュメントバージョンでした。
1996年雪組による初演から、数えきれないほど再演をされてきた『エリザベート』。
30年前の2月16日は『エリザベート』日本初演の初日だったそうです。
30年前、客席で鳥肌が立つほど感動したあの舞台。
そのとき出演されていた皆様と、同じ板の上に立つ日が来るなんて。
私にとって、それは小さな奇跡のような大事件でした。
「一路さんって、本当にいるんだ…」
まずは稽古場。
一路真輝さんがいらっしゃいました。
…いる。
本当に、いる。
舞台の上でしか存在しなかった人が、普通にお茶を飲み、普通に笑っている。
「一路さんって、本当にいるんだ…」
そんなことを本気で思ってしまうほど、私には遠い存在でした。
けれど、そんな遠い存在の一路さんは、驚くほど気さくで、よく笑う、穏やかな方でした。
どうしてあんなにも謙虚でいられるのだろう、と不思議になるほどに、やわらかい空気をまとっていました。
しかし。
舞台に立った途端、空気が変わりました。
歌い出しの第一声。
「♪エ〜リザベート」
低音から放たれたその「♪エ〜」が響いた瞬間。
はい、完成。
私の中で、何かが即座に決まりました。
はい、正解。
はい、納得。
私、チケット代払います。
たった一音で場を制圧。
これが初演の人の凄みなのか。
それとも一路真輝さんという表現者の実力なのか。
きっと両方なのでしょう。
私はあの出だしの「♪エ〜」の衝撃を、一生忘れないと思います。
胸を打たれた一路さんの振る舞い
さらに胸を打たれたのは、一路さんの振る舞いでした。
この公演は、トップスターだらけです。
そんな中で、一路さんは決して”自分だけ”を見ていませんでした。
カーテンコールでの立ち位置や並び順など、「それは演出側のお仕事では…？」と思うようなところまで、自然と目を配っていらしたのです。
しかも、指示でも主張でもなく、「ここはこうしてください」と押し付けることもしない。
ただ自然に、全体が心地よくなる形へと整えていく。
強い人は、過去を振りかざさない。
なぜなら、今ここで証明できるから。
どんな状況でも自分の足で立てる人。
与えられた状況の中で、揺らがず自分を最大限に出せる人。
あぁ、こういう人になりたい。
いくつになっても、「こうなりたい」と思える背中に出会えることは、とても幸せなことなのかもしれません。
30年経っても色褪せない初演の感動
雪組モニュメントバージョンは、初演映像から始まりました。
高嶺ふぶきさんのフランツ。
轟悠さんのルキーニ。
香寿たつきさんのルドルフ。
朱未知留さんのゾフィー。
美穂圭子さんのマダム・ヴォルフ。
そして最後の場面では、花總まりさんのエリザベートと一路真輝さんのトートの映像が流れました。
日本初演から30年。
30年経っても、初演の感動は少しも色褪せません。
同じ舞台に立たせていただいたことに、心から感謝しました。
そして、『エリザベート』最強のラスボスに、私はまたしても、低音一撃で見事にやられました。
本望です。
そんな余韻を胸に抱えながら『エリザベート TAKARAZUKA30周年 スペシャル・ガラ・コンサート』大阪公演が始まります。
次はどんな景色に出会えるのか。
30年経っても色褪せないあの物語の中で、もう一度、しっかりと立ってきます。
いざ大阪へ。
大阪公演は梅田芸術劇場メインホールで、3月15日まで