Image: Amazon

小さくして、完成形。

ほんとそう思って買いましたし、今もずーっとこのキーボードの虜。なんなら2台目をお迎えしてしまうくらいにヤられています。

そう、ロジクールの名キーボード「MX Keys Mini」です。

僕が買ったのは2年くらい前だった気がするんですが、あれから随分と物価も上がりました。今はもうあの値段じゃあ買えないだろうな…。

ロジクール MX KEYS mini KX700GRd 12,980円 Amazonで見る PR PR

なんて思ってたら、最安値近くまで値下がってやんの！ Amazonめ！（喚起） とりあえず、ちょっとでも気になっている人は、脊髄反射で買っておいてください。後悔しませんから。

指がキーが吸い付く感覚、虜になった

Image: Amazon

MX Keys miniの特徴はやはりこのキートップの形状。

中央が球形にくぼんでいて、指先でタイプしたときに、指の先がスッとフィットするんです。

このおかげで打鍵感がよい上に、多少指がキー中央からズレていてもちゃんと押し込めるので、タイプミスを減らす効果が期待できます。いや、僕はそれを実感しています。

また、最大3台のデバイスを瞬時に切り替えられるので、複数PCを同時に操る人にも向いています。デスクの上には、この1台のコンパクトキーボードだけでいい。というのはスペース的にも操作的にもあまりにも快適でして…。

なので、気がついたら「持ち運び用」に2台目を手に入れていました。

出先だとしても、指がこのキーボードを求めて止まないのです。みなさんもぜひ、こうなってください。レビューも置いておきます。

ワイヤレスキーボード｢MX Keys mini｣、2台目オカワリしちゃった。安くなったので！

Source: Amazon