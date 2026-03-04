コナミデジタルエンタテインメントは、「パワフルプロ野球」シリーズ最新作『パワフルプロ野球2026-2027』を6月11日にNintendo SwitchおよびPlayStation 4で発売することを発表した。

今作は「2026 World Baseball Classic」の開催を記念し、同大会をテーマにしたモードやシナリオを搭載している。パッケージ版の予約受付は本日より開始されており、ダウンロード版の予約開始日は後日告知される。なお、PS4版はダウンロード専売となる。

ストーリーを進めながらオリジナル選手を育成する「サクセス」モードでは、「2026 World Baseball Classic」を舞台としたシナリオを収録する。

ドラフト1位でプロ野球に入団した主人公を育成し、日本代表入りから世界一を目指す内容だ。新たに「バディシステム」が搭載され、日本代表選手と練習し高め合うことで発動する仕組みで、バディを組む選手によって多彩な育成が可能だという。

もうひとつの新モード「対決！レジェンドバトル」では、歴代の日本代表選手や現役プロ野球選手と1打席の真剣勝負を行いながらオリジナル選手を育成する。

各ラウンドの5戦目に勝利すると対戦した日本代表選手を獲得でき、ボーナスステージでは各国の代表選手も出現する。歴代日本代表選手は当時のユニフォームを着用して登場する。

あわせて、大谷翔平選手の能力値が初公開された。

投手としては前作に引き続きオリジナル球種「スイーパー」を備え、球速は164km/hに設定。同作に搭載されている投手の中でも最速クラスの数値となった。打者としてはパワーが「S98」に設定され、特殊能力には相手投手の能力を下げる「威圧感」が追加されている。

ゲーム内では「2026 World Baseball Classic」の日本代表ユニフォームを着用した姿で登場する。

早期購入特典として、ゲーム内で使用できる「歴代オープニング曲」や「2026オープニング曲ブラバン」が用意されているほか、パワスピ・ポイントクラブとの連携による特典も付属する。

価格は通常版（パッケージ・ダウンロード）が8,470円（税込）、ダウンロード専売のパワフルエディションが10,670円（税込）。

（文＝リアルサウンドテック編集部）