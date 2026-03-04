本田真凜、高校卒業の紗来を祝福 姉妹愛止まらず「一生お姉ちゃんでいられるのはうれしい」
プロフィギュアスケーターの本田真凜（24）が4日、都内で行われた初プロデュースコスメ『Luarine』ブランドローンチ発表会に登場。高校を卒業した妹・紗来（18）を祝福し、姉妹愛を語った。
【全身ショット】白のレースワンピで美脚を披露した本田真凜
イベントのコーナーで“ピュアなもの”について聞かれた真凜は「妹たち」を挙げた。その上で紗来が高校を卒業したことを明かし、「本当におめでとう」と祝った。
仲のいい姉妹。紗来は性格で自身に似ていて性格診断の結果もほぼ同じだという。
ネイルに行った際、白いTシャツやデニムのコーディネートがかぶったといい、紗来が「よくよく聞くと、紗来がどんな格好しているか想像して双子コーデを悩んで着ていた」という愛らしいエピソードも披露していた。
「定期的にカメラロールの写真を見返す」といい、「お姉ちゃんで一生いられるのはうれしい。それは卒業式でも実感しました」と話した。
『Luarine』は、真凜がプロデュースしたコスメブランド。月の光を意味するLuarと、自身の名前にも由来し海を意味するMarineを掛け合わせた造語で、“透明感ヒカリメイク”という新たなメイクスタンダードを提案する。
【全身ショット】白のレースワンピで美脚を披露した本田真凜
イベントのコーナーで“ピュアなもの”について聞かれた真凜は「妹たち」を挙げた。その上で紗来が高校を卒業したことを明かし、「本当におめでとう」と祝った。
仲のいい姉妹。紗来は性格で自身に似ていて性格診断の結果もほぼ同じだという。
「定期的にカメラロールの写真を見返す」といい、「お姉ちゃんで一生いられるのはうれしい。それは卒業式でも実感しました」と話した。
『Luarine』は、真凜がプロデュースしたコスメブランド。月の光を意味するLuarと、自身の名前にも由来し海を意味するMarineを掛け合わせた造語で、“透明感ヒカリメイク”という新たなメイクスタンダードを提案する。