イランによるミサイル攻撃で煙が立ち上る中、人々が集まる様子＝2日、カタール・ドーハ/Mohammed Salem/Reuters

（CNN）中東が拡大する紛争にのみ込まれる恐れが出る中、識者はイランによる近隣国への報復攻撃の規模に関して説明を試みている。CNNは現在の情勢を理解するため、2人の専門家に話を聞いた。

CNNの国家安全保障担当アナリストを務めるピーター・バーゲン氏は、近隣国に対するイランの攻撃について、「極めて逆効果に見える」とコメント。アラブ首長国連邦（UAE）ドバイやカタール、サウジアラビアを空爆の目標にする行為はイランの体制に悪影響をもたらす可能性があると指摘した。

バーゲン氏は「彼らはドバイ国際空港を攻撃した。イランの資金の動きはすべてドバイ経由で行われている。カタールに対しても攻撃を行ったが、カタールとイランは世界最大のガス田を共有している。つまり実質的に、自国の資産を攻撃していることになる」と述べ、「サウジアラビアへも攻撃したが、近年のサウジはイランと一定の関係改善を進めていた」と言い添えた。

世界の石油の多くが通過する狭いホルムズ海峡を封鎖しようとする試みについては、イランにとって「経済的自滅行為」だと指摘した。

一方、外交政策シンクタンク「クインシー研究所」の幹部トリタ・パルシ氏は、たとえ攻撃の過程で自国に損害が及んでも、可能な限り大きな被害を与えておくのがイランの戦略だとの見方を示した。

パルシ氏は「彼らの計算では、この戦争を持続的な形で終結させる唯一の方法、つまり（米大統領の）トランプ氏やイスラエルが半年後に再び戦争を仕掛けてこないようにする唯一の方法は、すべての関係者にとって高い代償を伴うものにすることだ」と説明した。

さらに、イランの狙いは「（今回の戦争を）始めるのが良い考えだったとは誰も思わず、再び始めるのが得策だとも誰も思わない」状況を確実に作り出すことだと付け加えた。