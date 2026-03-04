「別人みたい」新しい学校のリーダーズ・SUZUKA、セーラー服を脱いだ“新しい姿”に反響「美人さん！」「誰か分からなかった」
MIZYU（27）、RIN（24）、SUZUKA（24）、KANON（24）からなる4人組ダンスボーカルユニット・新しい学校のリーダーズが3日、公式Xを更新。SUZUKAの“別人級”ショットが公開され、ファンからは「なんか別人みたいだ…！」「誰か分からなかった」と反響が相次いでいる。
【写真】印象ガラリ…メガネを外して儚げな表情を浮かべるSUZUKA
SUZUKA は12日発売の女性ファッション誌『GINZA』4月号で表紙と巻頭ファッションストーリーに初登場。特集テーマは「春ファッションで私が変わる！」で、トレードマークであるセーラー服を脱ぎ、最新ルックをまとった“新しい私”を表現している。
投稿では、表紙と2枚の撮影カットが公開された。そのうち2枚は、トレードマークの丸い黒縁メガネを外してアンニュイな表情を浮かべる、普段からの印象を“ガラリ”と変えたSUZUKAの姿が収められている。
この姿にファンからはほかにも、「なんじゃこりゃ！」「こんなSUZUKA氏を見れる日を待ち焦がれてた!!!」「美人さん！」「このコンセプトずうううっと待ってました」「カラコンしてるのがやばい」「新しい格好のリーダーズ!!」などの反響が寄せられている。
