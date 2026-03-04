俳優の戸塚純貴が４日、都内で行われた「“ＢＯＳＳ ＳＥＬＥＣＴＥＤ ＢＹ ＳＹＯＨＥＩ ＯＨＴＡＮＩ”Ｐｒｅｓｓ Ｐｒｅｖｉｅｗ」に登場した。

２０２０年３月からファッションブランド「ＢＯＳＳ」のアンバサダーを侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手が担当。同コレクションは大谷自身が厳選し、伝統と現代性を融合、洗練されたメンズウェアのラインナップが並んでいる。さらに、大谷のパーソナルスタイルに着想を得て、２つの限定モデルも誕生した。

戸塚はこの日、限定モデルのボンバージャケットとジーンズを着用して登場。「着たときから体になじむ感じがした。コンセプトは『静』ですが、着ると『動』の気持ちになれる。シンプルな見た目だけど、細部にこだわりを感じて、いろんな街に溶け込むことができそう」と感想を語った。

大谷とは岩手出身の同郷であり、ドキュメンタリー番組のナレーションを務めた経験もある。戸塚が考える大谷の魅力について「僕たちの見えないところで努力をしているところやプレーを見ていると純粋に野球を楽しんでいる。本当に野球が好きなんだなと思った。その純粋さが最大の魅力かな」と分析した。

自身も学生時代に野球をやってきた経験から、侍ジャパンが６日に初戦を迎えるＷＢＣについても期待を込めた。「お祭りみたいなものだと思っている。能力が高い選手が集まって野球をするのを見るだけでも楽しい」と熱弁。さらに、「井端監督がどのように舵（かじ）を取るのも一ファンとしてすごい楽しみですし、選手の皆さんが楽しんで野球をする姿を見たい」と熱望した。また、注目選手については広島ファンであることから「小園選手と鈴木誠也選手が個人的には気になっています」と笑顔を見せた。