「DGA7A6XB53SJW115AZ」（AMD Ryzen 7 5700X/AMD Radeon RX 9060 XT）

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール」先行セールの対象商品にマウスコンピューターのゲーミングPCブランド「G TUNE」のゲーミングPCが追加された。

セールでは、AMD Ryzen 7 5700XとAMD Radeon RX 9060 XTを搭載した「DGA7A6XB53SJW115AZ」、インテル Core i5 14400FとNVIDIA GeForce RTX 5060を搭載した「DGI5G60B71SJW116AZ」が対象となっており、期間中、お買い得価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「DGA7A6XB53SJW115AZ」

CPUにAMD Ryzen 7 5700Xを採用し、GPUにAMD Radeon RX 9060 XTを搭載したデスクトップモデル。

【主なスペック】

CPU：AMD Ryzen 7 5700X

GPU：AMD Radeon RX 9060 XT

チップセット：AMD B550

メインメモリ：32GB（16GB×2/DDR4-3200）

ストレージ：1TB M.2 SSD（NVMe Gen4×4）

電源：750W/AC 100V（50/60Hz）【80PLUS BRONZE】

OS：Windows 11 Home 64ビット

「DGI5G60B71SJW116AZ」

CPUにインテル Core i5 14400F、GPUにNVIDIA GeForce RTX 5060を搭載したデスクトップモデル。

「DGI5G60B71SJW116AZ」（インテル Core i5 14400F/NVIDIA GeForce RTX 5060）

【主なスペック】

CPU：インテル Core i5 14400F

GPU：NVIDIA GeForce RTX 5060（ビデオメモリ：GDDR7 8GB）

チップセット：インテル B760

メインメモリ：16GB（8GB×2/DDR5-4800）

ストレージ：1TB M.2 SSD（NVMe Gen4×4）

電源：750W/AC 100V（50/60Hz）【80PLUS BRONZE】

OS：Windows 11 Home 64ビット