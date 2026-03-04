»ñ»º²ÁÃÍ¤ÈÍýÁÛ¤òÎ¾Î©! Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ß¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó½Ñ Âè4²ó ¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï´ÉÍý¤òÇã¤¨¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤É¤³¤ò¸«¤¿¤é¤¤¤¤?
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÁª¤ÖºÝ¡¢¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï´ÉÍý¤òÇã¤¨¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£¤³¤ì¤Ï¡¢·úÊª¤Î¥Ï¡¼¥ÉÌÌ(¹½Â¤¡¦ÀßÈ÷)¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ÉÍý¤Î¥½¥Õ¥ÈÌÌ¤¬¾Íè¤Î½»¤ß¿´ÃÏ¤ä»ñ»º²ÁÃÍ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤É¤³¤ò¸«¤Æ¡Ö´ÉÍý¤ÎÎÉ¤·°¤·¡×¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡È´ÉÍý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¡Ö´ÉÍý¾õÂÖ¡×¤Ï¡ÈÀ¸³è¤Î²÷Å¬¤µ¡É¤È¡È»ñ»º²ÁÃÍ¡É¤òº¸±¦¤¹¤ë
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¶¦Íºâ»º¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤äÏ²¼¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢³°ÊÉ¡¢ÇÛ´É¤Ê¤É¤Î¶¦ÍÑÉô¤Ï¡¢´ÉÍýÁÈ¹ç(½»Ì±¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÁÈ¿¥)¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ý»ý¡¦´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÀìÍÉô(¼«Ê¬¤ÎÉô²°)¤ò¤É¤ì¤À¤±¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢´ÉÍý¾õÂÖ¤¬°¤±¤ì¤ÐÀ¸³è¤Î¼Á¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤ÎÇäµÑ»þ¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û´ÉÍý¤ÎÎÉ¤·°¤·¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë4¤Ä¤Î»ëÅÀ
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍý¾õÂÖ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Î»ëÅÀ¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û1. ¶¦ÍÑÉô¤ÎÀ¶ÁÝ¾õ¶·¤äÊ·°Ïµ¤
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤¬¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Í¹ÊØ¼õ¤±¤ä¥´¥ßÃÖ¤¾ì¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤Ë½»Ì±¸þ¤±¤Î°ÆÆâ¤¬Å¬ÀÚ¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ä¡£¤³¤¦¤·¤¿Æü¾ï´ÉÍý¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢½»¤ß¿´ÃÏ¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Æâ¸«»þ¤Ë¤Ï¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤«¤é¥´¥ßÃÖ¤¾ì¤Þ¤Ç¡×Êâ¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡û2. ´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÍÌµ¤È´ÉÍý·ÁÂÖ
´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶ÈÌ³¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿´ÉÍýÊý¼°¤¬¡ÖÁ´Éô°ÑÂ÷¡×¤«¡Ö°ìÉô°ÑÂ÷¡×¤«¤Ê¤É¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Á´Éô°ÑÂ÷¤ÎÊý¤¬¼ê¸ü¤¤°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÉÍýÈñ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â´Þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ÉÍý¿Í¤¬¾ïÃó¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«(½ä²ó´ÉÍý¤«Æü¶Ð¤«)¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÆü¡¹¤ÎÂÐ±þ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û3. ½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤Î»Ä¹â¤È¾Íè·×²è
¾ÍèÅª¤ÊÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢½½Ê¬¤Ê½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤¬ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÃÛ30Ç¯»þÅÀ¤Ç60Ö(Ìó18ÄÚ)¤¢¤¿¤ê100¡Á120Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÀÑÎ©¶â»Ä¹â¤¬ÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¡¢Ö¤¢¤¿¤ê¤Î·î³ÛÀÑÎ©Ã±²Á¤ÎÌÜ°Â¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤äµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¬Àµ¿å½à¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄ¹´ü½¤Á¶·×²è½ñ¡×¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Íè¤Î¹©»öÆâÍÆ¤È¡¢¤½¤Îºâ¸»¤¬¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡û4. ´ÉÍýÁÈ¹ç¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
Áí²ñ¤¬Äê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢µÄ»öÏ¿¤ÎÆâÍÆ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤¬Í½ÄêÄÌ¤ê¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢´ÉÍýÁÈ¹ç¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡Ö²¿Ç¯¤â½¤Á¶¤¬ÀèÁ÷¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÁí²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Êª·ï¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡û5. ÂÚÇ¼Î¨¤ÈºâÌ³¾õ¶·
ÀìÌç²È¤¬³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö´ÉÍýÈñ¡¦½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤ÎÂÚÇ¼¾õ¶·¡×¤Ç¤¹¡£
ÂÚÇ¼Î¨¤¬¹â¤¤¤È¡¢¡Ö´ÉÍýÁÈ¹ç¤Î»ñ¶â·«¤ê¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö½¤Á¶¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖË¡ÅªÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ÅÍ×»ö¹àÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ËÂÚÇ¼¾ðÊó¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ØÆþÁ°¤ËÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡û´ÉÍýÈñ¡¦½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤Î¡È°Â¤µ¡É¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©
¤È¤¤É¤¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢´ÉÍýÈñ¤È½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤¬°Â¤¯¤Æ¤ªÆÀ¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶â³Û¤¬°Â¤¹¤®¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤à¤·¤í¾Íè¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£
½¤Á¶¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀÑÎ©¶â¤¬Â¤ê¤º¡¢°ì»þ¶â¤òÄ§¼ý¤µ¤ì¤ë
Âçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤¬ÀèÁ÷¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢·úÊª¤ÎÎô²½¤¬¿Ê¤à
¶õ¼¼¤¬Áý¤¨¡¢½»Ì±¤ÎÉéÃ´¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¹
¤È¤¤¤Ã¤¿Éé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ë´Ù¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö°Â¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡û´ÉÍý¾õÂÖ¤Ï¡ÈÇäµÑ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡É¤Ë¤â±Æ¶Á
¶áÇ¯¤ÎÇã¼ç¤Ï¡¢¡ÖÊª·ï¤½¤Î¤â¤Î¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö·úÊª¤Î´ÉÍý¾õÂÖ¡×¤â½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤äÅê»ñÌÜÅª¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ï¡¢¾Íè¤Î°Ý»ý¥³¥¹¥È¤ä»ñ»ºÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ÉÍý¤ÎÎÉ¤·°¤·¤¬ÇäµÑ²Á³Ê¤äÀ®Ìó¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÆ±¤¸Î©ÃÏ¡¦¹¤µ¤Ç¤â¡¢´ÉÍý¾õÂÖ¤¬°¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¿ôÉ´Ëü±ßÃ±°Ì¤ÇÇäµÑ²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö´ÉÍý¡×¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢³Î¼Â¤Ë²ÁÃÍ¤òº¸±¦¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡û¤Þ¤È¤á¡§¡Ö´ÉÍý¤òÇã¤¦¡×¤È¤Ï¡¢¡È½»¤ó¤Ç¤«¤é¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÀè¹ÔÅê»ñ¡É
¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¼«Í³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢·úÊª¤Î´ÉÍý¾õÂÖ¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤È¤·¤Æ¡¢¹ØÆþÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¶Ë¤á¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¤Î²÷Å¬¤µ¡¢¾Íè¤Î½¤Á¶·×²è¡¢¤½¤·¤ÆÇäµÑ»þ¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ë´Ø¤ï¤ë¡Ö´ÉÍý¡×¤Î½ÅÍ×À¤ò¡¢¤¼¤Ò°Õ¼±¤·¤ÆÊª·ïÁª¤Ó¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼¡²ó¤Ï¡¢¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡Ö²ñ¼ÒÁª¤Ó¡×¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
³Ñ¹â¹ ³ô¼°²ñ¼Ò¤¹¤à¤¿¤¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£2012Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSpeeeÆþ¼Ò¡£ÉÔÆ°»ºÇäµÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¤¥¨¥¦¡¼¥ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆÇäµÑÎÎ°è¶È³¦No.1¤Ø¡£¸½GA technologies¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¤¥¿¥ó¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¡¢·Ð±Ä´ë²è¡¦Ê£¿ô»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¦¿Í»ö¤ò·óÇ¤¤·¤¿¸å¡¢2018Ç¯¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇã¼èºÆÈÎ¡¦Ãç²ð»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤¹¤à¤¿¤¹¡×¤òÁÏ¶È¡£ºÇÃ»2Æü¤Ç¸½¶â²½¤Ç¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇäµÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤¹¤à¤¿¤¹ÇäµÑ¡×¤ÎÎß·×ººÄê¿ô¤Ï4Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¥ê¥Î¥Ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ0±ß¤ÇÇã¤¨¤ë¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¤¹¤à¤¿¤¹Ä¾ÈÎ¡×¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2019Ç¯¡¢Forbes¡Ö¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë30ºÐÌ¤Ëþ¤Î30¿Í(Forbes 30 Under 30 Asia) ¡×Áª½Ð¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤É¤³¤ò¸«¤Æ¡Ö´ÉÍý¤ÎÎÉ¤·°¤·¡×¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡È´ÉÍý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¶¦Íºâ»º¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤äÏ²¼¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢³°ÊÉ¡¢ÇÛ´É¤Ê¤É¤Î¶¦ÍÑÉô¤Ï¡¢´ÉÍýÁÈ¹ç(½»Ì±¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÁÈ¿¥)¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ý»ý¡¦´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÀìÍÉô(¼«Ê¬¤ÎÉô²°)¤ò¤É¤ì¤À¤±¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢´ÉÍý¾õÂÖ¤¬°¤±¤ì¤ÐÀ¸³è¤Î¼Á¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤ÎÇäµÑ»þ¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û´ÉÍý¤ÎÎÉ¤·°¤·¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë4¤Ä¤Î»ëÅÀ
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍý¾õÂÖ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î4¤Ä¤Î»ëÅÀ¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û1. ¶¦ÍÑÉô¤ÎÀ¶ÁÝ¾õ¶·¤äÊ·°Ïµ¤
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤¬¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Í¹ÊØ¼õ¤±¤ä¥´¥ßÃÖ¤¾ì¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤Ë½»Ì±¸þ¤±¤Î°ÆÆâ¤¬Å¬ÀÚ¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ä¡£¤³¤¦¤·¤¿Æü¾ï´ÉÍý¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢½»¤ß¿´ÃÏ¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Æâ¸«»þ¤Ë¤Ï¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤«¤é¥´¥ßÃÖ¤¾ì¤Þ¤Ç¡×Êâ¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡û2. ´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÍÌµ¤È´ÉÍý·ÁÂÖ
´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶ÈÌ³¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿´ÉÍýÊý¼°¤¬¡ÖÁ´Éô°ÑÂ÷¡×¤«¡Ö°ìÉô°ÑÂ÷¡×¤«¤Ê¤É¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Á´Éô°ÑÂ÷¤ÎÊý¤¬¼ê¸ü¤¤°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÉÍýÈñ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â´Þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ÉÍý¿Í¤¬¾ïÃó¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«(½ä²ó´ÉÍý¤«Æü¶Ð¤«)¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÆü¡¹¤ÎÂÐ±þ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û3. ½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤Î»Ä¹â¤È¾Íè·×²è
¾ÍèÅª¤ÊÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢½½Ê¬¤Ê½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤¬ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÃÛ30Ç¯»þÅÀ¤Ç60Ö(Ìó18ÄÚ)¤¢¤¿¤ê100¡Á120Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÀÑÎ©¶â»Ä¹â¤¬ÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¡¢Ö¤¢¤¿¤ê¤Î·î³ÛÀÑÎ©Ã±²Á¤ÎÌÜ°Â¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÛÇ¯¿ô¤äµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¬Àµ¿å½à¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄ¹´ü½¤Á¶·×²è½ñ¡×¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Íè¤Î¹©»öÆâÍÆ¤È¡¢¤½¤Îºâ¸»¤¬¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡û4. ´ÉÍýÁÈ¹ç¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«
Áí²ñ¤¬Äê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢µÄ»öÏ¿¤ÎÆâÍÆ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤¬Í½ÄêÄÌ¤ê¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢´ÉÍýÁÈ¹ç¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡Ö²¿Ç¯¤â½¤Á¶¤¬ÀèÁ÷¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÁí²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Êª·ï¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡û5. ÂÚÇ¼Î¨¤ÈºâÌ³¾õ¶·
ÀìÌç²È¤¬³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö´ÉÍýÈñ¡¦½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤ÎÂÚÇ¼¾õ¶·¡×¤Ç¤¹¡£
ÂÚÇ¼Î¨¤¬¹â¤¤¤È¡¢¡Ö´ÉÍýÁÈ¹ç¤Î»ñ¶â·«¤ê¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö½¤Á¶¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖË¡ÅªÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ÅÍ×»ö¹àÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ËÂÚÇ¼¾ðÊó¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ØÆþÁ°¤ËÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡û´ÉÍýÈñ¡¦½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤Î¡È°Â¤µ¡É¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©
¤È¤¤É¤¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢´ÉÍýÈñ¤È½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤¬°Â¤¯¤Æ¤ªÆÀ¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶â³Û¤¬°Â¤¹¤®¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤à¤·¤í¾Íè¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£
½¤Á¶¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀÑÎ©¶â¤¬Â¤ê¤º¡¢°ì»þ¶â¤òÄ§¼ý¤µ¤ì¤ë
Âçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤¬ÀèÁ÷¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢·úÊª¤ÎÎô²½¤¬¿Ê¤à
¶õ¼¼¤¬Áý¤¨¡¢½»Ì±¤ÎÉéÃ´¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¹
¤È¤¤¤Ã¤¿Éé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ë´Ù¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö°Â¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡û´ÉÍý¾õÂÖ¤Ï¡ÈÇäµÑ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡É¤Ë¤â±Æ¶Á
¶áÇ¯¤ÎÇã¼ç¤Ï¡¢¡ÖÊª·ï¤½¤Î¤â¤Î¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö·úÊª¤Î´ÉÍý¾õÂÖ¡×¤â½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤äÅê»ñÌÜÅª¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ï¡¢¾Íè¤Î°Ý»ý¥³¥¹¥È¤ä»ñ»ºÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ÉÍý¤ÎÎÉ¤·°¤·¤¬ÇäµÑ²Á³Ê¤äÀ®Ìó¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÆ±¤¸Î©ÃÏ¡¦¹¤µ¤Ç¤â¡¢´ÉÍý¾õÂÖ¤¬°¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¿ôÉ´Ëü±ßÃ±°Ì¤ÇÇäµÑ²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö´ÉÍý¡×¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢³Î¼Â¤Ë²ÁÃÍ¤òº¸±¦¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡û¤Þ¤È¤á¡§¡Ö´ÉÍý¤òÇã¤¦¡×¤È¤Ï¡¢¡È½»¤ó¤Ç¤«¤é¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÀè¹ÔÅê»ñ¡É
¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¼«Í³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢·úÊª¤Î´ÉÍý¾õÂÖ¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤È¤·¤Æ¡¢¹ØÆþÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¶Ë¤á¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¤Î²÷Å¬¤µ¡¢¾Íè¤Î½¤Á¶·×²è¡¢¤½¤·¤ÆÇäµÑ»þ¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ë´Ø¤ï¤ë¡Ö´ÉÍý¡×¤Î½ÅÍ×À¤ò¡¢¤¼¤Ò°Õ¼±¤·¤ÆÊª·ïÁª¤Ó¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼¡²ó¤Ï¡¢¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡Ö²ñ¼ÒÁª¤Ó¡×¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
³Ñ¹â¹ ³ô¼°²ñ¼Ò¤¹¤à¤¿¤¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£2012Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSpeeeÆþ¼Ò¡£ÉÔÆ°»ºÇäµÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¤¥¨¥¦¡¼¥ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆÇäµÑÎÎ°è¶È³¦No.1¤Ø¡£¸½GA technologies¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¤¥¿¥ó¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¡¢·Ð±Ä´ë²è¡¦Ê£¿ô»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¦¿Í»ö¤ò·óÇ¤¤·¤¿¸å¡¢2018Ç¯¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇã¼èºÆÈÎ¡¦Ãç²ð»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤¹¤à¤¿¤¹¡×¤òÁÏ¶È¡£ºÇÃ»2Æü¤Ç¸½¶â²½¤Ç¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇäµÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤¹¤à¤¿¤¹ÇäµÑ¡×¤ÎÎß·×ººÄê¿ô¤Ï4Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¥ê¥Î¥Ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ0±ß¤ÇÇã¤¨¤ë¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¤¹¤à¤¿¤¹Ä¾ÈÎ¡×¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2019Ç¯¡¢Forbes¡Ö¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë30ºÐÌ¤Ëþ¤Î30¿Í(Forbes 30 Under 30 Asia) ¡×Áª½Ð¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é