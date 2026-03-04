侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手が４日、都内で行われた「“ＢＯＳＳ ＳＥＬＥＣＴＥＤ ＢＹ ＳＹＯＨＥＩ ＯＨＴＡＮＩ”Ｐｒｅｓｓ Ｐｒｅｖｉｅｗ」にコメント動画を寄せた。

大谷は２０２０年３月からファッションブランド「ＢＯＳＳ」のアンバサダーに就任。同コレクションは大谷自身が厳選し、伝統と現代性を融合、洗練されたメンズウェアのラインナップが並んでいる。さらに、大谷のパーソナルスタイルに着想を得て、２つの限定モデルも誕生した。

大谷は動画で「『ＢＯＳＳ』とのパートナーシップを通じて、これまで多くの特別な瞬間を共有してきました。その中で生まれたコレクションは、僕にとっても大切なプロジェクトです」と強調。「２０２６年サマーコレクションでは、さらに新しい挑戦とこだわりが詰まっています。このコレクションが皆さんの日々に特別な彩りを加えることを願っています。ぜひ、『ＢＯＳＳ』の新しい一面を感じてみてください。僕も楽しみにしています」と呼びかけた。

この日、イベントに出席した俳優の戸塚純貴は「僕のためだけに大谷さんがメッセージをくれるとは思ってなかった」と冗談交じりに話し笑顔を見せると、窪塚愛流も「大谷さんがいろんな歴史を作っている姿を拝見したことがきっかけで自分の限界を超えさせてくれる瞬間がある。そんな方から直接お言葉をいただいて、すごくうれしいです」と感激していた。