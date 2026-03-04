“鉄っちゃんアナ”としても親しまれる鉄道通のフリーアナウンサー・羽川英樹さんのラジトピコラム「羽川英樹の出発進行！」。今回、羽川アナがレポートするのは、JR岡山駅と、そこに集まる様々な列車たちです。



山陽・山陰・四国を結ぶ中国地区の一大拠点・JR岡山駅。在来線は10番乗り場まであり、ここに7つの路線が集結しているのです。

8番乗り場には、快速「マリンライナー」高松行。先頭の1号車だけはJR四国の5000系で、2階がグリーン車で1階が普通車の指定席。それ以降はJR西日本の233系が連結されており、利用率が高く、いつもかなり込み合ってます。基本30分に1本運行され、高松までを55分前後で結んでいます。

快速「マリンライナー」

四国方面へは他にも6番乗り場からは電車特急「しおかぜ」松山行、気動車特急「南風」高知行などがそれぞれ1時間に1本運行されています。

特急「しおかぜ」

特急「南風」

これらの列車はいずれも1988年完成の瀬戸大橋を渡っていきます。上を道路、下が鉄道の併用橋では世界最長の9368メートルを誇ります。おだやかな瀬戸内の海、様々な形の小島、行き交う船……。車窓に絶景が広がるんです。



2番乗り場には伯備線に入る273系の特急「やくも」出雲市行が停車しています。2024年デビューのブロンズ色に輝くボディは、これまでのJR西日本にはない斬新なカラーをまとっています。

かつて、この路線で42年間走り続けた381系国鉄形特急「やくも」は自然振り子方式を採用しました。これは本当によく横揺れし、トイレから座席に戻るのも大変で、「ぐったりやくも」なんて呼ばれていました。



しかし、今回の新型は、車上型制御付き自然振り子方式が採用され、横揺れも少なく乗り心地も格段によくなって、「ゆったりやくも」と呼ばれるようになりました。川西康之氏デザインの車内は普通指定車に追加料金なしのセミコンパートメントも設けられています。

赤穂線乗り場には、独特の角ばった黄色の115系が停車。ただし、長らくこの路線を走った車両もあとわずかで見納め。この3月14日のダイヤ改正で姿を消すことになります。あとはブルーと白の塗色の213系が主流になりますが、これはこれとて1987年デビューという、国鉄が最後の最後に送り出した車両なんです。

まもなく見納め、赤穂線の115系

213系

赤穂線には観光列車「La Malle de Bois（ラ・マル・ド・ボァ）」も入線します。213系をリニューアルした車両はグリーン車仕様の2人掛けと、一人用窓向きカウンターを備えて、日生（ひなせ）までを約1時間10分で走ります。（※この春は3月28日から4月19日の土日に運行）。

観光列車「La Malle de Bois」

山陽本線にはピンクがアクセントの普通列車227系（愛称：「Urara」＝うらら）が走りますが、上下線とも日中でもかなり混雑しています。

227系「Urara」

非電化の津山線は9番乗り場からキハ47の2連が出発。かつては陰陽連絡の重要路線でしたが、智頭急行線開業以降は、ローカル線として地味に走り続けています。

津山線のキハ47形

ここに2022年、観光列車「SAKU美SAKU楽（さくびさくら）」が登場。キハ40形を改造した車内はボックスシートとクロスシートがうまくアレンジされ、ダイナミックに蛇行する旭川、のどかな山村、歴史を感じる駅舎などを眺めながら約1時間40分で津山に到着します。（※この春は3月28日から土日に運行）

観光列車「SAKU美SAKU楽」

最後にもうひとつの非電化路線で、桃太郎線の愛称がつくのが、10番線から発車の吉備線。ここもキハ40形やキハ47形が独特のディーゼル音を響かせて、総社までを約35分で結んでいます。沿線には吉備津神社や最上稲荷があるため、大みそかから元旦にかけては初詣用の終夜運転も行われます。

吉備線のキハ40形

現在JR岡山駅東口は、駅前広場を整備する大規模な工事に入っています。その中の目玉となるのは、駅前交差点の向こうに電停があった岡山電気軌道を、駅前まで100メートル延伸させる工事です。広島駅は駅の2階まで入って行きましたが、岡山は駅の中までは入らず、真ん前まで延伸させるようです。岡山市内を走る路面電車・岡電では、人気アニメ車両・チャギントン号（「おかでんチャギントン電車」）に出会えるの楽しみですが、JR岡山駅の真ん前まで乗り入れる日もそう遠くはなさそうです。

JR岡山駅東口の様子

岡山電気軌道の「おかでんチャギントン電車」

そのほか、時間の関係で寝台特急「サンライズ瀬戸・出雲」と特急「スーパーいなば」（鳥取行）には出会えませんでしたが、ホームに数時間立ってるだけでいろんな車両に出会うことができました。この春、ぜひ、『晴れの国』・岡山の交通の要衝で“鉄分”をたっぷり補給し、名物「デミカツ丼」に舌鼓を打ってみてください。（羽川英樹）