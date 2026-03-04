テクニカルポイント　ドル円　上値抵抗水準の158.00円を超えるとボリンジャーバンド2シグマ上限意識へ

158.62　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
157.75　エンベロープ1%上限（10日間）
157.64　現値
156.19　10日移動平均
155.99　一目均衡表・転換線
155.78　一目均衡表・雲（上限）
155.72　一目均衡表・雲（下限）
155.41　21日移動平均
155.40　100日移動平均
155.08　一目均衡表・基準線
154.63　エンベロープ1%下限（10日間）
152.20　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
151.27　200日移動平均

ドル円は目先158.00円手前の売りが上値を抑えている。同水準をしっかり超えると158.62円のボリンジャーバンド2シグマ上限が意識される。