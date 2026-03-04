テクニカルポイント ドル円 上値抵抗水準の158.00円を超えるとボリンジャーバンド2シグマ上限意識へ テクニカルポイント ドル円 上値抵抗水準の158.00円を超えるとボリンジャーバンド2シグマ上限意識へ

テクニカルポイント ドル円 上値抵抗水準の158.00円を超えるとボリンジャーバンド2シグマ上限意識へ



158.62 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

157.75 エンベロープ1%上限（10日間）

157.64 現値

156.19 10日移動平均

155.99 一目均衡表・転換線

155.78 一目均衡表・雲（上限）

155.72 一目均衡表・雲（下限）

155.41 21日移動平均

155.40 100日移動平均

155.08 一目均衡表・基準線

154.63 エンベロープ1%下限（10日間）

152.20 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

151.27 200日移動平均



ドル円は目先158.00円手前の売りが上値を抑えている。同水準をしっかり超えると158.62円のボリンジャーバンド2シグマ上限が意識される。

