辺見えみり、春から中学生になる長女＆母・辺見マリの2ショット公開 3世代でひな祭り「素敵なひと時ですね」「かわいい」
タレントの辺見えみり（49）が3日、自身のインスタグラムを更新。「小学校最後のひな祭り」とつづり、長女（12）、母・辺見マリ（75）と過ごすひとときを紹介。豪華な食卓に長女の近影ショットを公開した。
【写真】「嬉しそう」春から中学生になる長女＆母・辺見マリの2ショット公開した辺見えみり
えみりは「小学校最後のひな祭り とにかく こんなにたくさん芽ねぎが食べられる幸せ 芽ねぎに関しては、ほぼ私が頂きました」とコメントし、好物を堪能できたことを報告している。
写真では、うに、えび、まぐろ、いくらなど手巻き寿司の具材がずらりと並べられた彩り豊かな食卓、自宅の雛人形を披露。さらに、ピースポーズをした長女の姿、長女の肩を抱いたマリとの2ショットをアップした。
続けて、マリも自身のインスタグラムを更新し、「春には孫も中学生…今年も元気にお雛様をお祝い出来て感謝」と成長する姿に心境を吐露し、孫と見つめ合った仲むつまじい2ショットを公開している。
和やかな家族の姿に、コメント欄には「マリさんとの写真素敵です」「かわいい写真」「素敵なひと時ですね」「4月から中学生になられるんですね。おめでとうございます」「お嬢さん、マリさんも嬉しそうですね」などの反響が寄せられていた。
えみりは、俳優の松田賢二（54）と2011年3月に結婚。13年6月に長女が誕生するも、18年2月に離婚を発表した。
