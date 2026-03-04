歌手の工藤静香（55）が3日、Instagramを更新。“家族からのリクエスト”で作った手料理を披露し、話題になっている。

【映像】工藤静香の豪邸と話題の自宅庭や手料理

2000年12月に俳優の木村拓哉（53）と結婚した工藤。2001年5月にフルート奏者の長女・Cocomi（24）、2003年2月にはモデルや俳優として活躍する次女・Koki,（23）を出産した。Instagramでは、「すんごい豪邸」「こっ、公園ですか？！」などのコメントが寄せられた自宅の庭にできた果物を収穫している様子や、「野菜を自ら食べようとしない宇宙人には、最高の朝食」と、「宇宙人」と呼んでいる長女のために作った手料理など、プライベートの様子を公開してきた。

家族からのリクエストで作った手料理に反響

3日の投稿では、次女・Koki,からのリクエストで作ったというスイーツとそのレシピを公開。「ココナツが好きな方、これ最強です」とつづり、「ココナツ葛餅」を紹介している。

この投稿には、「本当に尊敬します！」「絶対においしいやつですねっ！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）