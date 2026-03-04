アメリカ、イスラエルとイランの攻撃の応酬が続いています。イスラエル軍は3日、イランの最高指導者ハメネイ師の後継者を選ぶ会議が開かれる建物を攻撃しました。

アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃は3日も続いています。

イスラエルはイラン北部でハメネイ師の後継者を選ぶ聖職者会議が開かれる建物を空爆しました。ただ、当時、何人が建物にいたかなどはわかっていません。

アメリカ軍幹部は日本時間4日朝、これまでにイランの2000の標的を攻撃し、ホルムズ海峡周辺の海上にイランの船は一隻もないと作戦の成果を強調しました。

一方、イランの報復攻撃も続いています。イスラエル中部では3日、住宅街にミサイルの破片が落下し、3人が軽いけがをしたということです。

UAE＝アラブ首長国連邦東部の石油産業が集まる地域では、迎撃されたイランの無人機の破片が落下して火災が発生しました。

ドバイではアメリカの領事館の近くで無人機による攻撃があり、黒煙があがりました。ロイター通信によりますと、アメリカはこれまでにサウジアラビアなど中東3か国の大使館を閉鎖しました。

こうしたなか、外務省によりますと、イランからの退避を希望した日本人2人が4日朝に隣国アゼルバイジャンの首都バクーに到着したということです。