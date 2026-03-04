★人気テーマ・ベスト１０

１ 防衛

２ レアアース

３ 半導体

４ 石油

５ データセンター

６ ＳａａＳ

７ 人工知能

８ 宇宙開発関連

９ フィジカルＡＩ

１０ 核融合発電



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「核融合発電」が１０位となっている。



三菱商事<8058.T>やＩＮＰＥＸ<1605.T>、関西電力<9503.T>グループなどが出資する核融合スタートアップの京都フュージョニアリング（京都市中京区）は、主要事業の一つであるプラズマ加熱システム「ジャイロトロンシステム」の新たな研究開発拠点を今秋にも順次稼働させる。同システムの受注機会が拡大していることに対応し、これまで展開していた複数の拠点を集約して開発・供給体制を強化する狙いがある。出資企業の１社であるニチコン<6996.T>の子会社の工場内に新拠点を構えるという。



核融合発電に必要なレアメタルであるベリリウムを生産するＭｉＲＥＳＳＯ（ミレッソ、青森県三沢市）はＳＢＩホールディングス<8473.T>や伊藤忠商事<8001.T>のベンチャーキャピタルらを引受先とする資金調達を実施した。先月発表したリリースによると、今回クローズしたシリーズＡラウンドの調達額は総額約４２億円。２７年度中の生産開始を目指すベリリウム製造設備の整備費用に充てる予定だ。核融合炉開発を目指すＨｅｌｉｃａｌ Ｆｕｓｉｏｎ（東京都中央区）は工作機械メーカーと共同で「高温超伝導コイル」の製作マシンを完成させたと先月発表。レーザー核融合技術を開発するＥＸ－Ｆｕｓｉｏｎは昨年にシリーズＡラウンドで累計約３０億円を調達した。



国内スタートアップの動きが活発化するなか、株式市場では核融合発電の将来的な実用化に向けた期待が高まりをみせている。国策の後押しもあり、引き続き投資家の熱い視線が注がれている。主な関連銘柄は、上記以外では三菱重工業<7011.T>やＩＨＩ<7013.T>、日立製作所<6501.T>のほか、フジクラ<5803.T>、浜松ホトニクス<6965.T>など。中小型では助川電気工業<7711.T>や木村化工機<6378.T>、東洋炭素<5310.T>、神島化学工業<4026.T>などが挙げられる。



出所：MINKABU PRESS