今夏マンU退団のカゼミーロが自身の後継者をクラブに推薦、その人物は…
今季限りでマンチェスター・ユナイテッドを退団するMFカゼミーロが自身の後継者として、ニューカッスルMFブルーノ・ギマランイスを推薦したようだ。英『デイリースター』が報じている。
カゼミーロは契約満了により、今夏でのマンチェスター・U退団が発表されている。ブラジル代表MFが抜けることで中盤には穴が空き、クラブにとっては今夏の補強ポイントとして挙げられている。
マンチェスター・UはニューカッスルMFサンドロ・トナーリやN・フォレストMFエリオット・アンダーソン、クリスタル・パレスMFアダム・ウォートンらを獲得リストに記しているようだが、スペイン『アス』によると、カゼミーロ自身が同胞のギマランイスを推薦したという。
ニューカッスルとギマランイスは28年まで契約を結んでいるだけでなく、新たな契約交渉を行っているとの報道もされており、移籍金は最大で8000万(約168億円)に達する可能性があるようだ。カゼミーロ自身の推薦となるが、ギマランイスの獲得は困難な道となることが予想されている。
